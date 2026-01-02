Es tendencia:
Liga de Quito

Liga de Quito recibiría una oferta por Lisandro Alzugaray en este mercado de pases 2026

Liga de Quito quiere la continuidad de Lisandro Alzugaray pero reportan que un club del exterior va por el extremo argentino para el 2026.

Por Gustavo Dávila

Liga de Quito recibe una oferta por Lisandro Alzugaray Foto: Getty
Otro de los jugadores que tiene su futuro en análisis para el 2026 en Liga de Quito es Lisandro Alzugaray. El extremo argentino tuvo protagonismo este año y recibió una oferta del exterior.

Según el programa Habla Deportes, Junior de Barranquilla tiene en carpeta a Alzugaray para el 2026. El club colombiano podría presentar una oferta en las siguientes semanas.

Es el segundo jugador de LigaPro que el ‘Tiburón’ pone en planes de fichajes tras también querer a Octavio Rivero de Barcelona SC. Alzugaray tiene contrato con Liga de Quito por una temporada más.

El argentino regresó al fútbol ecuatoriano en el 2023 y se convirtió en un referente, ganando como titular dos LigaPro, una Copa Sudamericana y una Supercopa Ecuador.

La hipotética salida de Alzugaray obligaría a Liga de Quito a buscar dos refuerzos para los extremos. Por el momento no hay más rumores de posibles fichajes para Tiago Nunes.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Michael Estrada piensa en salir de Liga de Quito y se ofrece a otro grande de LigaPro

Gol de Lisandro Alzugaray – Copa Sudamericana 2023. Foto: Getty.

En resumen

  • Junior de Barranquilla tiene en carpeta el fichaje del extremo argentino Lisandro Alzugaray para 2026.
  • Lisandro Alzugaray mantiene un contrato vigente con Liga de Quito por una temporada adicional.
  • El futbolista ha ganado cuatro títulos con el club albo desde su regreso en el 2023.
Gustavo Dávila
