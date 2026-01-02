Otro de los jugadores que tiene su futuro en análisis para el 2026 en Liga de Quito es Lisandro Alzugaray. El extremo argentino tuvo protagonismo este año y recibió una oferta del exterior.

Según el programa Habla Deportes, Junior de Barranquilla tiene en carpeta a Alzugaray para el 2026. El club colombiano podría presentar una oferta en las siguientes semanas.

Es el segundo jugador de LigaPro que el ‘Tiburón’ pone en planes de fichajes tras también querer a Octavio Rivero de Barcelona SC. Alzugaray tiene contrato con Liga de Quito por una temporada más.

El argentino regresó al fútbol ecuatoriano en el 2023 y se convirtió en un referente, ganando como titular dos LigaPro, una Copa Sudamericana y una Supercopa Ecuador.

La hipotética salida de Alzugaray obligaría a Liga de Quito a buscar dos refuerzos para los extremos. Por el momento no hay más rumores de posibles fichajes para Tiago Nunes.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

