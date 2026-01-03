Luis Díaz la rompe en Bayern Múnich y estos equipos lo quieren fichar en 2026

Luis Díaz lleva un semestre casi perfecto con el Bayern Múnich, una primera parte de temporada en la que incluso llegó a ser considerado para el Balón de Oro. Este gran nivel del atacante colombiano hizo que varios grandes de Europa se fijen en él para 2026.

De acuerdo, a los reportes previos a este mercado de enero, equipos como Real Madrid o FC Barcelona monitorean constantemente la actualidad de Luis Díaz. El ‘Guajiro’ llegó a Bayern tras su paso por Liverpool y ahora parece que finalmente dio el paso en su carrera al siguiente nivel.

Por otro lado, Luis Díaz también es un firme candidato a llevar a Colombia al otro nivel en el Mundial de 2026 y es ahí cuando se podrá determinar si el colombiano da el salto a uno de los más grandes del mundo en España. No obstante, su salida no sería nada fácil.

Son varios los motivos que complican la salida de Luis Díaz del Bayern Múnich, pero sobre todo que el jugador colombiano tiene un contrato largo con el club, y que los alemanes pondrían un precio alto para su venta, uno superior a los 70 millones de euros.

Luis Díaz podría cambiar al Bayern Múnich. (Foto: GettyImages)

Parecía que tras salir de Liverpool, campeón de la Premier League, a Luis Díaz se le vendrían meses complicados en Alemania, pero ‘Lucho’ pudo adaptarse de la mejor manera y rápidamente pasó a ser el jugador más determinante del equipo líder de la Bundesliga.

Los números de Luis Díaz en esta temporada con Bayern Múnich

En lo que va de temporada, Luis Díaz jugó con Bayern Múnich ya 22 partidos, entre todas las competencias. En ese lapso de tiempo, el extremo marcó 13 goles y dio 7 asistencias. 20 contribuciones de gol en poco más de 1.700 minutos, siendo una estrella total.

El valor de mercado de Luis Díaz

Actualmente, Luis Díaz tiene un valor de mercado de 70 millones de euros. De ahí que, se vea casi imposible que cualquier equipo vaya y ponga dinero o más para ficharlo. Salvo que se dé un efecto dominó, con una venta gigante en Real Madrid o FC Barcelona, para que vayan por el ecuatoriano.

