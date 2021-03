Qué canal transmite Lakers vs. Pelicans EN VIVO por la NBA: hora, cuándo y dónde ver desde EE.UU.

LA Lakers vs. New Orleans Pelicans EN VIVO y ONLINE se enfrentarán mañana, martes 23 de marzo, por la Temporada NBA 2020-21. Este encuentro será transmitido solo en Estados Unidos vía NBA TV pero para el resto del mundo, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass.

Los Lakers sufrieron dos grandes pérdidas de su dúo de superestrellas: Anthony Davis y LeBron James, este último quedó lesionado en su último encuentro contra los Atlanta Hawks. Mientras tanto, los New Orleans Pelicans confían en tener una pequeña oportunidad de vencer a uno de los equipos de élite de la NBA.

A qué hora juegan Lakers vs Pelicans EN VIVO para EE.UU.

LA Lakers vs New Orleans Pelicans EN VIVO jugarán mañana a las 22:30 hs (ET) / 19:30 hs (PT) en Estados Unidos mientras en México es a las 20:30 hs desde Smoothie King Center, Nueva Orleans, LA.

¿Cuándo juegan?: martes 23 de marzo

¿Dónde?: Smoothie King Center

¿A qué hora?: NBA TV

Lakers vs Pelicans Horario del partido en USA:

Estados Unidos: 22:30 hs (ET) / 19:30 hs (PT)

México: 20:30 hs

Perú: 21:30 hs

Dónde ver a los Lakers vs Pelicans ONLINE y GRATIS desde USA

A través del canal NBA, podrás ver en vivo y gratis este encuentro desde USA tanto por la TV como por sus propios portales web oficiales.

Estados Unidos: NBA TV.

Streaming: NBA League Pass

Lakers vs. Pelicans probable lineup:

Lakers: G Dennis Schroder, G Kentavious Caldwell-Pope, F Kyle Kuzma, F Markieff Morris, C Montrezl Harrell

New Orleans Pelicans: G Lonzo Ball, G Eric Bledsoe, F Brandon Ingram, F Zion Williamson, C Steven Adams.

Dónde ver NBA League Pass gratis y online en Estados Unidos

Para poder ver gratis el partido Lakers vs Pelicans, debes acceder a la prueba gratuita de la web oficial de la NBA League Pass, la cual ha pasado minuto a minuto todos los juegos de la temporada además de contenidos exclusivos adicionales.

Lakers vs. Pelicans pronósticos en USA

Aún las casas de apuestas no sacan las cuotas de este partido por NBA. Tanto los críticos como los fanáticos, los LA Lakers serían los favoritos para ganar este encuentro. Pero la pérdida de LeBron y Anthony Davis le brinda una remota posibilidad a New Orleans Pelicans de lograr una victoria.

