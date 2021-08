Kylian Mbappé y Real Madrid buscan los caminos para unirse antes del 31 de agosto y evitar que el punta sea devorado por un PSG que pondrá toda la presión sobre sus hombros en los próximos meses. Si bien todavía cuenta con tiempo para abrir las negociaciones con Nasser Al-Khelaifi, te recordamos otras ocasiones donde Florentino Pérez tuvo que lidiar con fichajes que fueron una auténtica guerra para los Merengues.

El presidente conoce de entrada esta situación. Allá por el verano del año 2000 llegaba al trono de Real Madrid con la promesa de fichar a Luis Figo, quien ese momento era la perla de un Barcelona en horas bajas. Florentino no falló y trajo al portugués por 60 millones, provocando la renuncia de toda la junta blaugrana. Fue el inicio del hasta ahora pacto de caballeros entre los clubes más grandes de España.

Ramos, Ronaldo y el aguerrido Tottenham

El ahora número 4 del PSG llegó a la Casa Blanca el 31 de agosto de 2005 sobre la bocina del mercado a cambio de 27 kilos que fueron referidos por Sevilla como un traspaso y no como el pago de una cláusula. Aquella polémica derivó en un enfado sin precedentes de la hinchada que el propio Sergio Ramos sufrió en varias ocasiones: “Generó que la afición no me tratase con el mismo cariño que yo siempre les he tenido y siempre tendré. Se le mintió al sevillismo y eso es lo que hizo que a mí se me recibiera de una manera muy dolorosa”.

En cuanto al brasilero, este se encontraba en Inter de Milan allá por el verano del 2002 cuando Real Madrid se decidió a convertirle en otro Galáctico de Florentino. Barcelona, donde el fenómeno había brillado, no quería ‘otro’ caso Figo y se dispuso a amenazar a la directiva Merengue con ficharle a Morientes. Al final todo fue un fallido intento para evitar que Ronaldo fuese el nuevo ojito derecho del Bernabéu.

Por último pero no menos importante están los caso de Gareth Bale y Luka Modric, quienes fueron apartados de sus compañeros en Tottenham por Daniel Levy hasta la última hora de mercado para hacer que Real Madrid subiese su oferta por los cracks de los Spurs. La táctica funcionó y ambos jugadores no pudieron hacer la pretemporada con los Merengues, quienes tuvieron que pagar más por sus servicios. ¿Terminará la historia de Mbappé con un final feliz?