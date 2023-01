Seguí todos los amistosos de pretemporada de Boca por Star +

Independiente venció a Everton: ¿qué resultado necesita Boca para ser campeón?

Con el 2023 en marcha y en plena pretemporada, el certamen Fútbol Internacional de Verano (transmisión exclusiva de Star+) apareció para calmar la "manija" por el inicio del Torneo de la Liga Profesional. Boca, Independiente y Everton de Chile definirán al nuevo campeón este viernes, cuando se dispute el último amistoso de la gira.

El Xeneize será el último en jugar el mini-campeonato con la posibilidad de hacerse con el trofeo que ya conquistó a principios de 2022. El conjunto de Viña del Mar no pudo siquiera anotar un gol ante sus rivales argentinos y el Rojo se quedó con la victoria en el encuentro que se llevó a cabo este miércoles.

Es por eso que el título no saldrá de los grandes de Argentina y todo se va a definir este viernes, cuando Boca y Everton crucen caminos. ¿Qué resultado le sirve al conjunto de Hugo Ibarra para quedarse con la copa? En principio, imponerse con un marcador mayor a una diferencia de dos goles para superar a Independiente en ese aspecto.

En caso de igualar al combinado de Avellaneda en el diferencial +2, al club de La Ribera le servirán los goles a favor: tiene que hacerle, al menos, tres tantos a su rival chileno para ser el equipo más goleador del torneo "Fútbol Internacional de Verano". La unica opción será ganar para repetir el título del año pasado.

La felicidad de Chiquito Romero tras aparecer en su primera lista de convocados en Boca

A varios meses de su presentación y de una buena pretemporada, está todo dado para que este viernes Sergio Romero tenga su tan ansiado debut en Boca Juniors. El arquero fue incluido por Hugo Ibarra en la lista de concentrados y jugaría al menos 45 minutos en el amistoso de este viernes ante Everton.

Será el primer partido para Chiquito después de 10 meses (1-4 vs. Sassuolo jugando para Venezia, el 6 de marzo de 2022) y será una buena oportunidad para que el hincha del Xeneize lo empiece a ver. Tras confirmarse su convocatoria, el ex 1 de la Selección Argentina no ocultó su felicidad.

El misionero publicó una captura de la lista de concentrados y la celebró con unos emojis, dejando en claro que está entusiasmado con su inminente debut. Solo resta saber si el entrenador lo pondrá de arranque o le dará minutos en el segundo tiempo.

Riquelme llamó a Rondón para jugar en Boca cuando tenía todo cerrado con River

Estaba todo acordado. Sueldo, duración de contrato, importancia en el equipo y charlas entre el propio jugador y el entrenador. Salomón Rondón estaba a solo la firma de ser el cuarto refuerzo de River en este mercado de pases, pero de manera completamente inesperada, Boca se metió en el medio y su futuro ahora es incierto.

Como agente libre, el venezolano de 33 años fue ofrecido primeramente al Millonario y luego al Xeneize, pero fueron los de Martín Demichelis los que avanzaron rotundamente por su fichaje, por lo que estaba únicamente a un paso y faltaba que estampe sobre el papel lo que se había acordado de palabra. Sin embargo, sabiéndose de aquel arreglo, Juan Román Riquelme volvió a aparecer para intentar un cambio de última hora en el futuro de Rondón, queriendo sumarlo para Boca con un llamado personal directamente al futbolista ex Everton y West Bromwich.

En TyC Sports, el periodista Germán García Grova dio la novedad del llamado entre el vicepresidente de la Ribera y Rondón: "Boca lo quiso varias veces a Rondón, Riquelme lo llamó y le dijo que lo quiere para Boca, sabiendo incluso del acuerdo con River". Teniendo presente Riquelme que el killer venezolano es hincha del Xeneize, intentó seducirlo para que se cruce de vereda en las negociaciones y plante al Millonario con todo acordado, para que arribe a Brandsen 805 con el pase en su poder.

Sin embargo, y pese a su fanatismo, el jornalista de TyC Sports manifestó que la respuesta de Rondón fue categórica con Riquelme: "Román, te agradezco pero le di mi palabra a Demichelis de jugar en River". Cabe destacar que el delantero y el ahora DT de River tienen relación por su paso en conjunto por Málaga en la liga de España. ¿Terminará firmando el acuerdo con el Millonario o el llamado de Román cambiará su perspectiva?

Figal podría estar en la Supercopa vs Racing

Por lesiones, el Xeneize no podía contar con Marcos Rojo ni con Nicolás Figal para la Supercopa, ya que el capitán sigue recuperándose de la rotura de ligamentos que sufrió a fines del 2022 y Figal tuvo un desgarro en la pretemporada, el cual lo dejó afuera de los dos amistosos en San Juan y a priori también se lo debía descartar para la Supercopa contra Racing. Además de esto, también está la incertidumbre por el caso de Agustín Rossi, quien tras firmar con Flamengo su precontrato se prevee que no disputará más minutos con la camiseta de Boca.

Entre estas bajas sensibles para la primera final del año, finalmente se confirmó que Nicolás Figal podría estar entre los convocados para el viaje a Abu Dhabi ya que llegaría con lo justo físicamente al 20 de enero, y en caso de ser así hasta puede ser titular debido a las pocas opciones que tiene Ibarra en la zaga central.

Según informó el periodista Luis Fregossi, desde el pasado miércoles que Figal ya hace entrenamientos de campo pero aún no tuvo el alta médica. Recién a mediados de la semana próxima se sumará a la par del grupo, por lo que estará bien desde lo físico para enfrentar a Racing. ¿Será titular en la Supercopa?

"Me encanta": desde Tigre confirman el pedido de un juvenil de Boca querido por los hinchas

El entrenador Diego Martínez confirmó en diálogo con TyC Sports que Tigre quiere contar con Aaron Molinas en sus filas, uno de los futbolistas surgidos en el semillero de Boca que es de los más queridos por los hinchas de la Ribera pero no goza de mucha continuidad por decisión técnica de Hugo Ibarra y por eso, el enganche pidió salir en este mercado de pases a préstamo para tener más minutos.

Entre los interesados, aparecieron equipos como Atlético Tucumán y Tigre, y finalmente desde el Matador comunicaron que le pidieron formalmente a Aaron Molinas a la dirigencia de Boca: "Aaron me encanta, es el perfil que nosotros buscamos", sentenció Diego Martínez en la entrevista brindada al medio televisivo, dejando en claro que pretenden al volante xeneize, a quien incluso el DT del club de Victoria conoce por su paso como entrenador de las divisiones inferiores de la Ribera.

Con esta confirmación, resta saber la postura de Boca al respecto, pero nuevamente podría ser una oportunidad en donde ambos equipos se vean beneficiados. Tigre para tener el juego de Molinas en su plantel y el Xeneize tendría la chance de potenciar un juvenil con mucho futuro y que no tiene minutos bajo las órdenes de Ibarra.

Boca va por Sergio Barreto

El formoseño de 23 años es un viejo anhelo de Juan Román Riquelme y el Consejo del Fútbol y por eso, nuevamente se encuentran yendo a la carga por él. Tasado en casi 3 millones de dólares según el portal Transfermarkt y con un año vigente de contrato en el Rojo, Boca deberá hacerle una oferta propicia al club de Avellaneda para quedarse con Barreto, ya que los dirigidos por Leandro Stilitano necesitan con urgencia ingresos de a millones debido a las deudas que arrastran con diferentes equipos, empresas e instituciones.

Sin embargo, desde Boca tienen una propuesta preparada por el defensor. En concreto, al margen de un monto económico que de momento no trascendió, en la Ribera pretenden perdonarle las deudas que Independiente tiene hacia el Xeneize por los pases de Pablo Pérez y Juan Sánchez Miño y además, podría darle a préstamo futbolistas que pretendían en el Rojo como Marcelo Weigandt, Pedro Velurtas o Agustín Sández. Todo esto, por el pase de Barreto, el cual en las próximas 48 horas podría definirse. ¿Será refuerzo de Boca?

Almendra a Rayo Vallecano según medios españoles

Mientras el mercado de pases no le está dejando nuevos refuerzos a Hugo Ibarra, en Boca la preocupación pasa por aquellas figuras a las que no se les pudo renovar su contrato y que negocian su salida antes de tiempo. El de Agustín Rossi fue un caso perdido, ya que fue anunciado como refuerzo de Flamengo y desde Brasil empiezan a tantear al Xeneize para liberarlo lo antes posible. Sin embargo, el del arquero no es el único caso similar.

Además de estar pendientes a lo que suceda con Valentín Barco, por quien rechazaron una oferta de cuatro millones de euros desde Getafe, la situación de Agustín Almendra también está a punto de definirse. El volante que fue separado del plantel por indisciplina y falta de voluntad para extender su vínculo tenía todo arreglado con Cruzeiro, hasta que apareció un club de Europa.

Desde El Chiringuito sorprendieron a todos e informaron que Almendra está próximo a sumarse a un equipo de la Liga de España, más precisamente el Rayo Vallecano. El periodista Marcos de Vicente, con pasado en MARCA, aseguró que en junio se hará efectiva la incorporación del mediocampista al conjunto de Madrid.

Aún así, todavía restan conocerse detalles como el sueldo del jugador y los años de su nuevo contrato. El actual vínculo de Almendra finaliza a mediados de este año y, sin margen de maniobra para Boca, el volante que llegó a costar 18 millones de euros según Transfermarkt hoy se irá gratis de La Ribera.