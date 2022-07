La última semana en Boca fue sin dudas de las más convulsionantes en el año. Además de la eliminación por Copa Libertadores y la salida de Sebastián Battaglia como entrenador para la asunción de Hugo Ibarra en su lugar, trascendieron conflictos en el club de la Ribera que involucra al plantel profesional y al Consejo del Fútbol. Darío Benedetto salió a hablar de todo ello esta tarde y como si todo esto fuera poco en el Mundo Boca, Martín Payero fue presentado como refuerzo.

Habló Benedetto

En diálogo con ESPN, el delantero de Boca salió a hablar de todo lo que trascendió en la última semana en el club de la Ribera. Sin pelos en la lengua, dejó en claro todo tipo de cuestiones. Te dejamos al alcance sus frases. En cada link, podrás sumergirte en sus declaraciones.

+ La explicación de su arenga antes de jugar con Corinthians

+ La frase sobre la vuelta de Almendra al primer equipo

+ La confesión sobre lo que quiso hacer en los penales errados y lo que le pasó al regresar a su casa post eliminación

+ Reconoció que hubo un conflicto con el Consejo del Fútbol y la amenaza de no concentrar

+ La defensa a Izquierdoz

+ ¿Qué haría si tiene que patear un penal el sábado?

Payero fue presentado como refuerzo

Payero es la primera cara nueva de Boca en este agitado mercado de pases. El mediocampista cordobés de 23 años se pondrá la camiseta azul y oro con la dorsal 11 en su espalda y a partir de los próximos encuentros podrá estar disponible. Lógicamente, para llegar con una preparación entrenando a la par del grupo, se estima que podría debutar el domingo 24 de julio ante Estudiantes.

En lo que fue su presentación oficial, el futbolista dejó mucha tela para cortar, en donde entre tantas cuestiones, habló sobre su estilo de juego y lo que le dejó el fútbol de la segunda división inglesa de donde proviene procedente del Middlesbrough: "Me gusta tener la pelota, asistir, ayudar en la parte ofensiva. Estoy feliz por estar en esta situación, con el técnico que sea, quiero estar a la altura del mundo Boca", explicó y luego siguió: "En Inglaterra crecí en lo físico, se jugaba cada 3 días, 52 partidos anuales. Lo he incorporado bien. En lo futbolístico me ha llevado a eso".

Sobre su llegada a Boca, dejó una frase con la que sin aún haberse puesto la camiseta, ya conquistó a los hinchas xeneizes, ya que confirmó que tuvo otras ofertas desde Europa, pero "cuando estuvo Boca de por medio, no lo dudé". "Hice mi parte y estoy feliz por estar en Boca", cerró sobre esto.

Boca no se retira del mercado

"Estamos felices por la llegada de Payero, agradezco la voluntad que puso para arribar. Hay movimientos en el mercado, algunos chicos con la posibilidad de salir y seguiremos trabajando para fortalecer este gran plantel que tenemos", fue lo que declaró Bermúdez cuando fue consultado sobre si el ex Banfield y Middlesbrough sería el único refuerzo de Boca en este mercado.

De esta forma, una de las caras del Consejo del Fútbol sentenció que seguirán buscando posibilidades en el libro de pases. De momento, se conocen charlas e intereses desde Boca por Adonis Frías y Matías Pellegrini. ¿Llegarán más incorporaciones a Brandsen 805?

Villa rechazó la propuesta de renovación

Boca decidió hacerle una oferta al colombiano para extender su contrato en el club y llegó la primera devolución desde la representación del jugador.

Según reveló el diario Olé, la representación de Villa recibió la propuesta pero no convenció y fue rechazada. "Las partes están lejos de llegar a un nuevo acuerdo", aseguró el medio deportivo sobre la situación contractual del delantero de Boca. Sin embargo, desde el lado del jugador todavía están dispuestos a negociar.

La oferta del Xeneize al extremo es una renovación hasta diciembre de 2026, aunque no trascendieron las cifras del contrato ni posibles cláusulas en el mismo. Con el antecedente del caso de Eduardo Salvio, en Brandsen 805 tienen la intención de abrochar a Sebastián Villa por las próximas temporadas y no perderlo en libertad de acción.

El premio millonario que Conmebol le entregó a Boca

Tal como publicó la página oficial de la Conmebol, "Boca Juniors de Argentina se sumó a Atlético Nacional de Colombia y a Libertad de Paraguay, como los primeros campeones de torneos locales que recibieron USD 500.000 cada uno, como parte del premio instituido por la Confederación Sudamericana de Fútbol, junto con las Asociaciones Miembro".

“¡Felicitaciones Boca Juniors! Con estos auspicios queremos elevar la calidad del fútbol sudamericano y hacerlo más competitivo”, dijo el presidente Alejandro Domínguez en la conferencia de prensa que encabezó con Claudio Chiqui Tapia en la calle Viamonte.

Por otra parte, la Conmebol confirmó que "desde este 2022, cada Asociación recibirá USD 1.000.000, con la intención de aumentar la competitividad de los torneos locales y fortalecer a los clubes, según determinó el Consejo".