Pasados los días más movidos en Boca, a raíz de la eliminación en la Copa Libertadores, el cambio de entrenador y el conflicto entre dirigentes y jugadores. Sin embargo, Darío Benedetto decidió hablar en exclusiva con Sebastián Vignolo en ESPN Debate F para volver a tocar los temas que tanto revuelo causaron en La Ribera con el fin de aclarar los términos.

Luego de hablar de la fatídica noche que tuvo contra Corinthians, el "Cholo" Sottile entró de lleno a la situación que se vivió días antes de la revancha copera en La Bombonera. Según trascendió, el plantel hizo un fuerte reclamo para cobrar una deuda que el Consejo de Fútbol mantenía con los futbolistas a raíz de los premios por ganar la Copa de la Liga 2022 y el Pipa no dio vueltas sobre el tema.

"Escuché tantas cosas, que queríamos cobrar por perder...nunca cobré un premio por perder ni tampoco me interesa. Después son reuniones, hay discusiones y es algo normal. Queda todo ahí, es un ida y vuelta normal. Discutimos y no pasa más de ahí", afirmó el delantero de Boca que no quiso entrar en más detalles.

A continuación, el Pollo Vignolo fue directo al grano tras hablar de lo "inoportuno" que fue el reclamo y preguntó: ¿Es verdad que amagaron para no concentrar?". La respuesta de Benedetto fue clara. "Sí, amagamos con no concentrarnos. No sé si era el momento o no, pero se dio de esa manera. No es que quedamos afuera por los premios o por una discusión", declaró. Una secuencia que no se conocía públicamente hasta el momento.

El Pipa niega completamente la relación entre la discusión que hubo con el Consejo de Fútbol y la eliminación de la Copa, pero lo cierto es que ambos sucesos tuvieron pocas horas de diferencia entre sí y el resultado en Libertadores condicionó el futuro del Xeneize, quien tomó la decisión de cambiar de técnico.