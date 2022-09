Tanto Boca como River ya ingresaron en la semana previa al Superclásico, y ya sin partidos de por medio en el horizonte, aparecen las primeras certezas en la Ribera en relación al partido ante el eterno rival del próximo domingo a las 17 horas en La Bombonera. Además de esto, también hay incertidumbre en relación a algunos futbolistas, ya que no terminaron al 100% en la victoria ante Colón. Enterate de todo acá.

Los posibles esquemas que Ibarra piensa probar para el Superclásico

Teniendo en cuenta que el mejor esquema táctico este 2022 en Boca fue el 4-3-3 pero, con las lesiones de Sebastián Villa y Exequiel Zeballos no se puede utlizar de la manera adecuada por la falta de extremos naturales, el entrenador Hugo Ibarra no descarta para el partido ante River optar por variantes en el esquema que irá ensayando en la semana.

Una de las opciones implica la utilización de dos delanteros, lo que si se confirma, este puesto será ocupado por Darío Benedetto y Luis Vázquez, con un marcado doble 9 y con un sistema 4-3-1-2. Otra variante que pretende practicar el DT es el esquema de cinco defensores, formación que utilizó en los últimos minutos ante Colón, aunque ante River sería con el tridente de zagueros de Rojo-Zambrano-Figal y con Fabra y Advíncula por los costados, con tres mediocampistas y nuevamente dos delanteros.

Aunque también podría optar por el 4-3-3 y darle el lugar a Luca Langoni y Norberto Briasco, como fue la delantera ante el Sabalero. En la semana, habrá definiciones.

Dos jugadores en duda para enfrentar a River

Este domingo 11 de septiembre a las 17 horas, el conjunto azul y oro recibirá a su máximo rival en La Bombonera y todo el plantel sabe que una victoria puede ser el puntapié final para convertirse en uno de los candidatos al título en el torneo local. ¿Quiénes van a jugar ante el Millonario?

Por lo pronto, el reporte indica que dos jugadores quedaron tocados tras el duelo frente al "Sabalero". En "DSports Radio" informaron que Óscar Romero y Luca Langoni "terminaron con molestias". De todas maneras, aclararon que el tiempo de recuperación es corto y "llegarían bien al clásico".

Hugo Ibarra ya sabe que Luis Advíncula, Alan Varela y Guillermo "Pol" Fernández, suspendidos contra Colón, estarán a disposición y volverán a la formación titular. Pero no hay más certezas que esas. ¿Jugarán Romero y Langoni?

El guiño de Lisandro Martínez a Boca desde Inglaterra

Boca se puso el traje de candidato en Santa Fe y, pese a la gran lista de bajas para la fecha 17 de la Liga Profesional, el conjunto de Hugo Ibarra se impuso a Colón por 2 a 0 con goles de Norberto Briasco, que no era titular desde noviembre de 2021, y de la gran aparición en la Primera azul y oro, Luca Langoni.

Entre los espectadores célebres al partido en el Cementerio de los Elefantes se destacaron en redes sociales figuras como Sebastián Villa y Luis Advíncula, jugadores del plantel que tuvieron que ver el encuentro desde sus hogares, el primero por una grave lesión en uno de sus meniscos y el segundo por acumulación de amarillas.

Sin embargo, el televidente que más asombró a los hinchas de Boca estuvo a 11 mil kilómetros de distancia. El video que circuló en Twitter lo tiene como protagonista a Lisandro Martínez, defensor argentino que hoy se encuentra en Manchester United, y la cinta no trata precisamente sobre el Xeneize, sino de ¡su perro!

Mientras el resto se concentró en la mascota, los fanáticos del club de La Ribera no dejaron pasar desapercibido el detalle de que Martínez estaba viendo el partido del equipo de Hugo Ibarra a todo volumen mientras Boca conseguía los tres puntos en Santa Fe. Si bien hay rumores que vinculan al ex Ajax con el Xeneize, este video no hizo más que alimentar aún más los mismos.

La peculiar despedida de Campuzano a Pol Fernández y Aaron Molinas

Si bien el mercado de pases en el fútbol argentino finalizó el 7 de agosto, en Europa recién cerró el 31 del mismo mes, hace menos de una semana. Sin embargo, el TMS (Sistema de correlación de transferencias por sus siglas en inglés) de varias ligas aún sigue abierto y el de Turquía es uno de ellos.

Es por eso que días posteriores a la culminación oficial del mercado en casi todos los países del viejo continente, desde la Superliga turca siguen fichando futbolistas, y justamente allí es el nuevo destino de un futbolista de Boca, siendo este Jorman Campuzano. El colombiano se fue cedido al Giresunspor, equipo que se encuentra en mitad de tabla de aquel campeonato.

Antes de marcharse al fútbol europeo, el volante central firmó la extensión de su contrato, ya que el mismo expiraba en junio del 2023, por lo que sin renovar, no iba a ser prestado, debido a que sino, apenas regresaba iba a quedar como agente libre. Ya con el gancho puesto sobre el papel, era cuestión de días para que se haga oficial su partida a Turquía. Y si bien aún ninguno de los dos clubes lo confirmaron, el propio Campuzano hizo oficial su salida al despedirse de algunos de sus compañeros, algo que ya hizo a modo de recuerdo debido a que ya partió rumbo al país bicontinental.

Compartiendo una historia en su Instagram junto con Aaron Molinas y Pol Fernández, Campuzano se despidió de ambos volantes con peculiares apodos para cada uno de ellos en el sentido mensaje de adiós. "Hasta que nos volvamos a encontrar panitas, Jopo y barba de chivo. Los quiero mucho", escribió el colombiano, haciendo una clara referencia a sus estilo de cortes de pelo y vello facial de Pol y Aaron respectivamente. ¡Llamativo!

El posteo de Briasco tras su gol y el regreso a las canchas

Desde el 24 de noviembre del 2021 que no se lo veía en una cancha de fútbol del primer equipo, ya que sí lo había estado dentro en partidos de Reserva. Sin embargo, a nivel profesional, Norberto Briasco desde aquella fecha que no jugaba en Boca, ya que las lesiones o decisiones tácticas lo dejaban constantemente marginado. Aquel encuentro había sido ante Independiente por la Liga Profesional 2021, donde el Xeneize cayó por la mínima con gol de Carlos Benavídez.

Más de nueve meses después, con muchos cambios dentro del Mundo Boca entre un partido y otro, Briasco volvió a las canchas y lo hizo de gran manera, ya que fue clave en la victoria del equipo de Hugo Ibarra en Santa Fe ante Colón, siendo el propio "Norby" el que abrió al cuenta goleadora con un enorme remate cruzado a colocar.

Lo cierto es que si bien corre de atrás en la consideración del entrenador xeneize, su buena actuación en el Estadio Brigadier Estanislao López en la victoria por 2 a 1 de Boca ante un flojo Sabalero le da mayores posibilidades al nacionalizado armenio para ganarse un lugar entre los titulares o al menos, en la rotación habitual desde el banco de suplentes.

Luego de regresar a las canchas y al gol, en lo que fue su segundo tanto con la camiseta de Boca, el propio Briasco se manifestó en las redes sociales con un sentido mensaje en un posteo de Instagram. Allí, Norby escribió: "Triunfo más que merecido por el gran esfuerzo de todos, VAMOS BOCA", dando así más valoración a la actuación general del equipo que a su buen rendimiento personal.

La cuenta oficial del Club de la Ribera respondió en comentarios con una efusiva exclamación: "¡Qué regreso!", escribieron desde Boca para alentar a "Beto". Además, hicieron un posteo propio en su Twitter elogiando, alegando al apodo que le dio Luis Advíncula durante el partido. "El Betico de la gente", redactaron desde el usuario boquense de la red social del pajarito. Todo el apoyo para Briasco en su vuelta a las canchas. ¿Jugará el Superclásico?