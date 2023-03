La dura derrota con Instituto trajo malestar en el público de Boca tanto en La Bombonera como en las redes sociales. Silbatinas, cánticos y pedidos de fin de ciclo circularon por la fanaticada xeneize en lo que es el peor momento de la dirección técnica de Hugo Ibarra. El propio entrenador también soltó una declaración dedicada a los hinchas en donde hizo un pedido de su parte hacia ellos. Esto, y mucho más, en las últimas 24 horas de Boca.

Derrota ante Instituto

Domingo de actividad realmente destacada en el marco de la octava fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. Una jornada que comenzó, ni más ni menos, que con el gran clásico de la ciudad de La Plata, el cual terminó con triunfo de Gimnasia sobre Estudiantes después de 13 años. Fue 2-1 para los dirigidos por Sebastián Romero.

Pero luego siguió otro plato realmente fuerte y esperado. En la Bombonera, Boca Juniors, con la misión de recuperarse lo más rápido posible después de la caída contra Banfield de la fecha pasada, recibió al recientemente ascendido Instituto de Córdoba. Promesa de muy buen espectáculo entre el combinado Xeneize y la Gloria.

En ese contexto, los de Lucas Bovaglio tuvieron un comienzo de ensueño. Es que encontraron la apertura del marcador cuando se jugaban 12 minutos de la primera etapa gracias a un tanto de Joaquín Varela. Y, como si eso fuese poco, ampliaron distancias a los 19 minutos de dicho período inicial por una anotación de Adrián Martínez.

A partir de allí, el local fue a buscar desesperadamente el descuento. Y, cuando parecía que el primer tiempo se moría con ese 2-0 en favor de Instituto, los de Hugo Benjamín Ibarra tuvieron un respiro que les dio vida. Sucedió en la agonía de los 45 minutos iniciales, momento en el que Martín Payero marcó un golazo de tiro libre.

Pero, ni bien se inició el segundo tiempo, Santiago Rodríguez le puso un freno al envión de Boca: un disparo al primer palo se transformó en el 3-1 de Instituto. Luego, a los 40 minutos, Miguel Merentiel volvió a descontar para el Xeneize pero no alcanzó. Finalmente, la visita se impuso por 3-2, consiguiendo un triunfo histórico.

Lapidaria silbatina en La Bombonera a los dos jugadores más reprobados de Boca

"Movete, Xeneize movete. Movete, dejá de joder", sonó durante el primer tiempo en La Bombonera mientras Boca perdía por 2 a 0 ante Instituto. Y cuando se creía que el descuento sobre la hora en la parte inicial en los pies de Martín Payero iba a darle otro aire a los dirigidos por Hugo Ibarra, en el primer minuto del complemento el conjunto cordobés amplió aún más la diferencia.

Pese a la derrota en la fecha anterior frente Banfield en donde el Xeneize jugó muy mal, el entrenador optó por no realizar variantes fuertes ni cambiar el esquema, y se repitieron las titularidades de Pol Fernández y Sebastián Villa por más que sus presentes no son buenos y se encontraban bajo la lupa de los hinchas.

Justamente en la salida conjunta de ambos para que ingresen Alan Varela y Norberto Briasco, La Bombonera habló y les hizo sentir a los dos futbolista la disconformidad con su actualidad. En concreto, al momento de darse el cambio, una lluvia de silbidos cayó desde las tribunas del Alberto J. Armando, situación poco habitual entre los hinchas de Boca pero que demuestran el hartazgo con la situación y con el pasar futbolístico de Villa y de Pol Fernández.

En la última jornada como local, ante Defensa y Justicia en donde el Xeneize empató 0 a 0, también se dio una silbatina para el delantero colombiano, quien en poco tiempo pasó de ser el futbolista más determinante del equipo a ser uno de los responsables del mal momento de Boca.

El motivo por el que no se cobró el penal a Merentiel sobre el final

Por segundo partido consecutivo, Boca vio la derrota y en ambas fue notoriamente superado por sus rivales en cuanto al juego y lo actitudinal. El Xeneize no tuvo una buena actuación en La Bombonera y cayó justamente ante Instituto por 3 a 2 en un encuentro que parece haber acabado con la paciencia de los hinchas, quienes silbaron presencialmente a Sebastián Villa, Pol Fernández y al cuerpo técnico y en redes pidieron por la salida del entrenador Hugo Ibarra.

Por más que la derrota se dio en un plano acorde al desarrollo del partido, sobre el final del mismo Boca tuvo la chance de empatarlo gracias a una acción de Miguel Merentiel, uno de los mejores futbolistas xeneizes y que ingresó desde el banco de suplentes en el segundo tiempo.

Luego de haber convertido su tanto que significó el descuento en el resultado, en la última acción del partido el uruguayo tuvo la chance de empardar el cotejo, pero un choque con el experimentado arquero de Instituto, Jorge Carranza, impidió que "La Bestia" llegue a su doblete y al tercero del Xeneize que hubiese empatado el partido.

Todo Boca reclamó penal en aquella jugada ya que el cruce del arquero de la Gloria fue posterior al toque de pelota de Merentiel, pero mediante una revisión del VAR el árbitro Jorge Baliño decidió sostener su decisión de no cobrar la pena máxima. Y una vez que finalizó el partido, se dio a conocer lo que sucedió para que el colegiado no sanciona penal.

El periodista Germán García Grova reveló que Baliño expresó que no fue penal porque "Merentiel juega el balón libremente y después se produce un contacto, con la pelota ya saliendo y que esto no le impidió jugar", por lo que el árbitro confesó que hubo infracción y la pelota siguió dentro de la cancha en ese momento, pero que decidió no cobrarlo debido a su interpretación de la jugada. Para vos, ¿Fue penal al delantero uruguayo?

El pedido de Ibarra a los hinchas tras la derrota

Pese a un vibrante final en donde Boca pudo llegar a empatarle el partido a Instituto, el conjunto local tuvo una nueva flojísima actuación y los hinchas se lo dejaron en claro al plantel y al cuerpo técnico. Con silbatinas generales e individuales a los puntos más flojos (Sebastián Villa y Pol Fernández como principales apuntados), el Xeneize sumó su segunda derrota al hilo, que a su vez es la primera en condición de local en el ciclo de Hugo Ibarra.

La falta de ideas y la mantención de casi la totalidad de futbolistas y esquema que sufrieron la caída ante Banfield del pasado fin de semana fue un error del entrenador y acrecentó el cuestionamiento al "Negro" al mando del primer equipo xeneize y por eso, muchos hinchas en las redes sociales pidieron que se llegue al fin de su ciclo.

Luego de esta nueva derrota ante el recientemente ascendido Instituto, en donde Boca cayó por 3 a 2, Hugo Ibarra tomó la palabra en conferencia de prensa y allí fue contundente: "No estuvimos a la altura. Fuimos muy imprecisos, nos costó un poco, cuando nos estábamos acomodando nos hicieron un gol". Además, analizó la actuación ofensiva de su equipo y sobre esto, dio méritos al conjunto visitante: "Cuesta con un rival que se encuentra 2 goles arriba y se meten atrás pero ya es una responsabilidad nuestra encontrar espacios".

Sobre su futuro, se mostró fuerte para revertir este flojo contexto de Boca. "Al hincha le digo que seguiremos trabajando, dejaremos todo por el club, las cosas no salen como uno quiere, pedimos paciencia. Cuando tuvieron paciencia el equipo se repuso y llegó el campeonato (NdR: la Liga Profesional 2022). Llega la Libertadores y este plantel estará a la altura", expresó de manera sólida.

Por último, Ibarra también se tomó la molestia de responder sobre la cuestión de los silbidos a Pol Fernández y Sebastián Villa de parte de los hinchas presentes en La Bombonera. "La gente siempre alentó, siempre ha estado, más allá de eso. El hincha de Boca siempre es agradecido. Como grupo, hay que mejorar", cerró el DT xeneize. ¿Se revertirá rápidamente este mal momento?

Una promesa de Boca podría ser compañero de Mac Allister en el Brighton

A pesar de que está cerrado el mercado de pases hasta junio, momento en el que abre el más importante del fútbol europeo, Ibarra podría perder a una de las joyas que aún no debutó en el primer equipo, debido a que ha despertado el interés de equipos importantes del viejo contiente para el futuro.

Además de Alan Varela, quien está en el radar del Liverpool que podría hacer una oferta, más Mateo Retegui, a préstamo en Tigre y que podría marcharse a la Serie A de Italia, debido a que Milan e Inter están interesados en sus servicios, Boca podría tener otra venta importante por un jugador de inferiores.

Según informa el periodista Marcos Bonocore, Leonel Coira empieza a atraer al mercado europeo. El juvenil, que es categoría 2004, ya entrena con la Primera División, y se desempeña en la Cuarta, jugando de enganche. Cuando tenía 7 años, estuvo en el Real Madrid, hasta los 12 que se volvió al país.

Una agencia deportiva que está detrás del jugador, ve al Brighton, el equipo de Alexis Mac Allister y Facundo Buonanotte, como un posible destino. Un dato para tener en cuenta, es que el jugador aún no tiene contrato firmado con el Xeneize.

El mensaje de Figal sobre las críticas tras la derrota de Boca

Boca juega cada vez peor y, como sucedió contra Banfield, el resultado no volvió a mentir. En esta oportunidad, el baño de realidad fue propinado por Instituto de Córdoba con un sólido 3-2 en La Bombonera para exponer los defectos del equipo de Hugo Ibarra y se esperan más cambios en el equipo para intentar cambiar la imagen.

Los hinchas también hablaron este domingo. La tribuna volvió a cantar el famoso "movete, Boca, movete" y hubo una silbatina casi unánime tanto para Sebastián Villa como para Guillermo Pol Fernández. Como si fuera poco, también hubo escándalo en el final entre los futbolistas a raíz de un penal a Merentiel que no se cobró.

En medio de la hoguera de La Bombonera, Nicolás Figal decidió dar la cara por sus compañeros y le habló a la cámara sobre el presente del club de La Ribera. Lejos de meterse en la polémica, el defensor subrayó: "No voy a hablar del arbitraje. Tuvimos 90' para dar vuelta la situación, tenemos que mejorar".

A pesar de reconocer los errores colectivos, Figal sabe que hay que mantener los pies sobre la tierra. "Ni eramos los mejores y ahora no somos los peores, hay que seguir trabajando. Tuvimos un primer tiempo muy malo, terminamos bien, y entramos desconcentrados", señaló uno de los referentes del vestuario azul y oro. Seguramente no debe ser el único que piense de esa manera e intentarán demostrarlo en la semana de entrenamientos para revertir la situación.

"Me dio odio": Chiquito Romero contó por qué fue a Boca y no a Racing

Pasó la era de Agustín Rossi en Boca y casi ningún hincha extraña la labor del actual arquero del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? El motivo tiene nombre y apellido: Sergio Romero. En un andar irregular del equipo de Hugo Ibarra, Chiquito está siendo la gran figura del Xeneize salvando pelotas importantes y manteniendo arcos en cero que valieron puntos durante el Torneo LPF 2023.

En la previa al choque del club de La Ribera contra Instituto, a llevarse a cabo en La Bombonera, el histórico de la Selección Argentina decidió hablar con Radio La Red y sus declaraciones hicieron ruido en Avellaneda cuando se tocó el tema de su frustrada vuelta a Racing.

"Me dio mucha bronca lo que dijo, me generó odio lo que dijo el presidente cuando yo firmé con Boca. Él dijo que 'Romero eligió a Boca por sobre Racing', cuando él ni siquiera me fue a ver cuando yo estaba entrenando. Me dio mucha bronca que no me llamara Racing", expresó el arquero de Boca sobre el período en el que se recuperaba de una lesión en la rodilla en las instalaciones de la Academia.

Luego, Chiquito no dio vueltas para hablar sobre su relación actual con Blanco. "No me sentaría a tomar un café con él porque no midió las palabras y perjudicó a la persona. Si yo digo las cosas que hice... ¿Qué dirá el hincha de Racing sobre Blanco?", concluyó Romero en su descargo. Una historia que difícilmente cambiará su rumbo. Hoy, feliz en el Xeneize, el arquero no se replantea su vuelta mientras siga la actual gestión.

La enorme suma que puede entrarle a Boca por Alexis Mac Allister

Con el mercado de pases en el horizonte aproximándose día a día, en cada equipo resulta fundamental contar con ingresos para poder invertirlos posteriormente en arribos o mismo en cuestiones puertas adentro del club. Y cuando los ingresos provienen de manera inesperada, siempre resulta una gran noticia para respectivo beneficiado.

Esta cuestión se le puede presentar a Boca en junio, con la apertura del libro de pases europeo, y gracias a un futbolista campeón del mundo en Qatar. Es que en concreto, y pese a haber estado solo un año en las filas xeneizes, Alexis Mac Allister podría beneficiar económicamente a Boca gracias al mecanismo de solidaridad.

El mismo es una inmenización que debe hacerse a cualquier club formador de jugadores que hayan pasado por equipos argentinos entre los 15 a los 23 años. En total corresponde un 5% del total del pase, y como Alexis Mac Allister estuvo en Boca a sus 21 años cedido a préstamo desde Argentinos Juniors, al Xeneize le corresponde un monto de su inminente traspaso.

Al volante que es una fija en la Selección lo buscan desde clubes gigantes como el Manchester City, Manchester United, Arsenal y Atlético Madrid y sus días en el Brighton están contados, ya que en junio ofertarán por él y el club inglés lo largaría solamente por 60 millones de euros.

De ese enorme monto, por el mecanismo de solidaridad a Boca le correspondería el 0.5% del total, que serían cerca de 300 mil dólares. Una cifra que llegaría a las arcas xeneizes sin mover un pelo y que puede ayudar en el mercado de pases. Para Argentinos Juniors sí sería un monto más elevado, ya que le ingresaría un 3% del pase total, es decir cifras aproximadas al millón y medio de dólares.