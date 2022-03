La euforia del Superclásico ya se va calmando en Brandsen 805, aunque la victoria estará presente entre los jugadores de Boca para afrontar con motivación todo lo que se le viene al Xeneize las próximas semanas.

Pero en paralelo, comenzaron a llegar ofertas tanto de jugadores claves como Agustín Rossi, como de Agustín Almendra, quien sigue marginado por su acto de indisciplina. Además, otros futbolistas como Sebastián Villa hablaron de su futuro.

Ruggeri pidió a Vázquez para la Selección

En vivo por ESPN F90, el campeón del mundo aseguró que uno de los jóvenes de Boca debería tener una chance antes del Mundial. "Me gustaría que hubiesen llamado a Vázquez. Grandote y rápido como él no hay. No es de esos que se te quedan instalados y espera que le tiren la pelota. Yo lo hubiese llevado para que esté en el vestuario sentadito con todos, porque si de acá a fin de año la rompe mal, ¿qué hacemos? ¿Lo llevamos al Mundial sin haber jugado un partido? ¿Saben lo que es?. Está para jugar tres Mundiales", afirmó contundentemente. ¿Vos qué harías?

Oferta por Almendra

El periodista Martín Arevalo reveló información sobre una oferta que le llegó a Boca desde la MLS por Almendra. "Llegó un préstamo hasta julio de este año, con cargo y sin opción desde el Cincinnati, donde juega el ex-Boca Luciano Acosta. Se viene una reunión, más que nada porque a mitad de año que viene queda libre", fue la información que brindó el notero en ESPN. Sin embargo, afirmó que no parece sencilla la culminación de dicha oferta.

Aseguran que a Rossi "le están lloviendo ofertas"

Tras romperla en el Superclásico, Martín Arevalo afirmó que al uno de Boca "en esta última semana después del partido con River lo llamaron desde Europa y Sudamérica". Además, fue contundente al exclamar que desde hace meses que en Boca están en tratativas de mejorarle el sueldo y renovarle el contrato, algo que ante esta cantidad de ofertas buscarían agilizar.

Pol Fernández reveló su manera de mejorar como 5

En las últimas fechas, Sebastián Battaglia decidió utilizarlo como cinco posicional a Pol y la rompió. Contra Estudiantes y contra River, el volante de 30 años fue una de las grandes figuras de ambos partidos, siendo el conductor de los hilos del equipo y destacando en casi todas las estadísticas claves para un mediocampista. Y esta tarde de miércoles, fue consultado sobre lo que era jugar allí para él, a lo que respondió sin problemas con una curiosa anécdota.

"Me gusta mucho mirar al Chelsea y la manera de jugar que tiene Jorginho. Uno por ahí se va con las luces de Manchester City o Barcelona, que está recuperando su forma de jugar. Pero me gusta más ver a Jorginho porque está en un equipo más vertical, sin tanta tenencia de pelota. Miro muchos partidos completos si puedo o videos suyos para copiar sus movimientos", afirmó. ¿La tanías?

Villa habló de su futuro

En diálogo con "¿Cómo te va?", Sebastián Villa fue clarito y contundente respecto a su futuro: "Todavía tengo año y medio de contrato con Boca, aquí me tratan muy bien, mis compañeros me quieren mucho, los hinchas también. Yo quiero hacer las cosas bien", afirmó y luego añadió para poner un poco de suspenso en su futuro: "Si en algún momento se me da la oportunidad de jugar en Europa quiero salir bien, salir por la puerta grande de Boca y voy a trabajar y enfocarme en jugar a la pelota y hacer lo mejor".

Aaron Molinas podría jugar para la Selección de Paraguay

Según informó Julio Pavoni, una de las mayores promesas del club de La RIbera recibió el llamado para sumarse a una selección pero no es la de Argentina. "Guillermo Barros Schelotto le ofreció la posibilidad a Aaron Molinas. El futbolista, de padre paraguayo, evalúa iniciar los trámites para nacionalizarse", escribió el periodista de TyC Sports en su cuenta de Twitter.

Juan Ramírez afirmó haber jugado lesionado el torneo anterior

Elogiado por Riquelme hace escasos días, esta tarde sorprendió a todo el Mundo Boca al confesar que se sacrificó por el equipo al jugar lesionado varios partidos: "Desde que arrancó el campeonato estoy con un esguince de tobillo, pero no quise parar en ningún partido. Llegué con lo justo para jugar contra River, lo único que quería era jugarlo. En estas dos semanas de descanso voy a parar un poco", confesó el volante del Xeneize de forma sincera.