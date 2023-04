En la semana del debut en la Copa Libertadores de América, sin dudas el gran objetivo de Boca cada vez que comienza un nuevo año, en el mundo xeneize se viven momentos de incertidumbre. La intempestiva salida de Hugo Ibarra del banco por decisión del Consejo de Fútbol dejó al equipo sin DT y con Mariano Herrón como interino a la espera de una definición definitiva.

Es que la búsqueda, que comenzó apenas se confirmó la ida de Ibarra, se volvió más intrincada de lo que se esperaba, sobre todo después de la negativa de Gerardo Martino, el candidato principal del vicepresidente Juan Román Riquelme.

El no del ex DT de la Selección Argentina, de último paso por México, dejó a Boca en un limbo del que por ahora no puede salir. Y mientras Herrón debutó con un contundente triunfo ante Barracas Central y se prepara para el viaje a Venezuela para jugar con Monagas, los nombres de la lista de candidatos sigue engrosándose.

Así fue como pasaron Diego Martínez (actual DT de Tigre), los uruguayos Diego Alonso y Alexander Medina, José Pekerman, y nombres inesperados como el brasileño Tite y hasta el mismísimo Carlos Bianchi. Pero la incertidumbre se mantiene y hoy en día sigue siendo un misterio quién se hará cargo del plantel xeneize.

EL CANDIDATO IDEAL PARA BOCA SEGÚN CHATGPT

ChatGPT es un sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por Inteligencia Artificial que hoy en día es furor en el mundo entero. Y por eso decidimos "preguntarle" a la herramienta cuál sería el entrenador oficial para Boca según los datos recopilados.



Por eso se le pidió a la herramienta que actúe como si fuera dirigente de Boca y que "recomiende", según los datos recopilados, cuál sería el candidato ideal para reemplazar a Ibarra. La respuesta fue curiosa.



"Como ChatGPT, un modelo de lenguaje, no tengo preferencias o intereses personales, pero si estuviera actuando como dirigente de Boca, buscaría un técnico que tenga una sólida experiencia en el fútbol argentino y que esté familiarizado con la filosofía de juego del club", aclaró, y a continuación lanzó 3 nombres.



El primero fue el de un viejo conocido, Guillermo Barros Schelotto, quien actualmente dirige a la Selección de Paraguay. "Ya tuvo un exitoso paso como técnico de Boca en 2016-2018, ganando dos títulos de la Superliga argentina y llegando a la final de la Copa Libertadores. Además, cuenta con experiencia en la MLS, dirigiendo al LA Galaxy", se justificó para dicha elección.

El segundo fue bastante sorpresivo y hasta ahora no había sonado en la "danza de nombres", ya que se trata de un entrenador muy vinculado con River: Matías Almeyda. "Tuvo un buen desempeño como técnico en River Plate y en el fútbol mexicano con el Guadalajara", dijo ChatGPT sobre el actual DT del AEK Atenas de Grecia.

Finalmente, el tercero de los nombres fue uno que ya ha sonado para ocupar el banco de Boca pero que ahora también se encuentra trabajando: Eduardo Domínguez, quien "ha tenido éxito recientemente con Colón de Santa Fe", según consignó la herramienta.



Para finalizar con la búsqueda, desde ChatGPT aclararon que "la decisión dependerá de varios factores y debería ser tomada en base a una evaluación exhaustiva de cada candidato y de lo que mejor se ajuste a las necesidades del club".

Así las cosas, cabe aclarar que esto fue una simple prueba de lo que ChatGPT puede entregar y recopilar. Mientras tanto, el Consejo de Boca sigue trabajando a contrarreloj para definir quién se hará cargo del plantel de Primera tras la salida de Hugo Ibarra.