Emiliano Armenteros, desde hace un tiempo, desarrolla la labor de scouting en el Rayo Vallecano, club en el que afrontó tres ciclos a lo largo de su carrera, la cual estuvo ligada mayormente al fútbol español. Y esa posibilidad de desenvolverse hoy en día en el Viejo Continente, en cierto modo, es el desencadenante de una sugerencia que recibió de quien reemplazará -en principio- momentáneamente a Hugo Ibarra en el cargo de entrenador del equipo principal de Boca.

Se trata de Mariano Herrón, que en el primer proceso de Julio Falcioni en Independiente, allá entre 2005 y 2006, era una de las voces más experimentadas. Fue él quien, de alguna manera, tal como le cuenta Armenteros a Bolavip en el Estadio de Vallecas, lo empujó para que tan solo con 21 años emigrara al país ibérico para continuar su camino como futbolista.

''Fue difícil, tenía 21 años. Llevaba dos años en Independiente y desde chico cuando debuté en Banfield estaba eso de 'ojalá que me salga una oferta porque quiero irme a Europa, al extranjero'. Y yo recuerdo que encima era una etapa en Independiente que tampoco era la mejor y yo necesitaba salir. Pero claro, cuando llegó la oferta real del Sevilla Atlético, se te llena de preguntas todo. Entonces, al final empezás a dudar'', inició el relato del presente integrante del staff de la dirección deportiva del Rayo Vallecano.

''Yo me sentaba a comer siempre con Mariano Herrón. Él había jugado acá en España y yo con él me llevaba muy bien. Era más grande que yo, pero hablábamos mucho. Y me acuerdo que en la comida le pregunté: 'Che Mariano, me llegó esto, no sé qué hacer'. Y el equipo no venía bien, encima había llegado con Julio Falcioni y a él no lo querían mucho'', cuenta Emliano Armenteros que en Independiente jugó 54 partidos con los que anotó seis goles.

En continuidad con la anécdota, el DT de Boca este fin de semana vs. Barracas Central, en ese entonces entró en acción: ''Mariano me dijo: 'Emi, vos no sabés lo que es Sevilla, eso es impresionante más allá de lo que es el club que está creciendo'. Encima habían ganado la primera Europa League. 'Ni lo dudes, la segunda división del Fútbol Español es increíble, muy competitiva, aprovechá', me decía. Siempre cuento en mi casa que creo que él me terminó dando ese empujón para decir: 'Bueno, ya está, me la juego'. Era España y era Sevilla, mismo idioma, pero bueno uno no conocía. No sabía que era todo tan parecido. Creo que Mariano fue ese puntito de decir me la juego''.