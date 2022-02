Un campeón de América con Boca se hartó de Villa y pidió que lo echen: "No lo quiero más en el club"

La reciente polémica reabrió el debate en Boca en torno a Sebastián Villa. ¿Qué tiene que hacer el consejo de fútbol con el colombiano? Una vez más, el delantero protagonizó un escándalo por declaraciones sobre la final de Madrid y su relación con Juan Román Riquelme. Y ahora las opiniones se dividen.

El extremo dijo que en aquella final contra River del 2018 faltó "actitud" y puntuó su trato con Riquelme con un "5" del 1 al 10. Las frases del futbolista ocasionaron una nueva discusión y ahora un exjugador del club, que fue campeón de la Copa Libertadores, pidió que lo echen.

Hugo Perotti habló del tema en "¿Cómo te va?" (Radio Colonia) y fue duro: "Villa no se quiso poner la camiseta de Boca en un determinado momento, yo no lo quiero más con la camiseta del club". Lo mismo opinó sobre Cristian Pavón: "Si quiere quedarse, yo lucharía para que se quedara, ahora si él no quiere quedarse que se vaya del club".

Además, el "Mono" se refirió al presente de Exequiel Zeballos: "Es un jugador desequilibrante, pero tiene que tener partidos, se le tiene que dar confianza, no se lo tiene que presionar. Es importante que el equipo apoye a los chicos que se van acomodando. Cuanto más tranquilo y seguro esté el equipo, mejor para los juveniles. Las condiciones las tiene".