Zambrano rompió el silencio tras su posible retiro y sorprendió a todos: "En Boca no sirve..."

A lo largo de las últimas horas, Carlos Zambrano sorprendió a más de un hincha de Boca, como así también a los fanáticos del fútbol, por una polémica declaración en la que, según él, se malinterpretó. El defensor peruano se había referido a su posible retiro y sostuvo que quiere "disfrutar un poco más del fútbol".

El peruano llamó la atención de todos. Y no es para menos, ya que solamente tiene 32 años y aún le queda mucha carrera por delante. Pero después de encender la polémica en el territorio boquense, a horas de que se dispute un partido muy complicado frente a Always Ready, donde los de Battaglia deberán ganar sí o sí para seguir con vida en la Libertadores, el ex St. Pauli y Eintracht Frankfurt analizó el duelo ante los bolivianos y fue contundente.

Hace tiempo, los hinchas de Boca sueñan con que el equipo pueda volver a dominar el continente y que levante el tan ansiado trofeo, ya que igualaría a Independiente con 7 vueltas olímpicas en el certamen. "Lo que más anhelamos como jugadores de Boca es poder ganar la Libertadores, apuntamos a eso", aseveró Carlos Zambrano en diálogo con ESPN.

Pero más allá de que sabe de la dificultad que conlleva ganar el máximo trofeo continental, el zaguero central entendió cuál es la premisa que posee el mundo azul y oro, donde la exigencia siempre es al 100% y la repercución es total: "Todos los partidos son finales para Boca. No sirve empatar, solo es ganar y ganar", manifestó.