Después de haber abrochado los arribos de Lucas Janson y Lucas Blondel, en el mundo Boca están tratando de concretar la negociación con Edinson Cavani, quien es el gran objetivo de Juan Román Riquelme.

Para ganar la CONMEBOL Libertadores, tal como sueñan en el Xeneize, los integrantes del Consejo de Fútbol deberán conseguir a los mejores refuerzos posibles. Y también desligarse de algunos contratos.

Habrá muchos futbolistas que armarán las valijas por diferentes motivos: algunos cumplieron un ciclo en el club, otros buscarán nuevas oportunidades por falta de continuidad, mientras que como ocurrirá con Alan Varela, serán transferidos. Pero hay un caso en particular que romperá su contrato.

No venía sumando minutos con Jorge Almirón. De hecho, no era del gusto futbolístico del entrenador, quien le había solicitado que cambiara la manera de jugar, que se esforzara mucho más por sus compañeros, que retrocediera para recuperar el balón y ser más importante en Boca. Pero no trabajó en ello. Y buscó una salida. Después de un año y medio en el club, Óscar Romero rescindió su contrato .

Fue el periodista Emiliano Raddi quien confirmó que el 10 paraguayo “acepta la oferta de Boca para rescindirle el contrato. El jugador tiene ofertas para seguir su carrera en el exterior. Mañana (jueves) se arreglará todo de manera formal”. Y ahora, el plantel azul y oro liberará otro cupo de extranjero, ya que en horas del mediodía se confirmó la salida de Jan Hurtado.

El paso de Óscar Romero por Boca

Fueron 65 los partidos que disputó el ex Racing con la camiseta de Boca, con la que logró convertir 4 goles y aportó 14 asistencias. Además, el nacido en Fernando de la Mora levantó 3 títulos en el Xeneize.