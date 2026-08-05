Arruabarrena presionó a Riquelme sobre el mercado de Boca: “Él sabe lo que necesitamos”

Tras la victoria ante Estudiantes, el DT del Xeneize volvió a insistir por más refuerzos para el segundo semestre.

En el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Boca Juniors se impuso este miércoles por la mínima ante Estudiantes de La Plata en el marco del duelo pendiente por la Fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Santiago Ascacíbar, en el primer tiempo, fue el autor del único gol de la noche.

Tras el encuentro, en conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena declaró que no está conforme con los tres puntos obtenidos en Parque Patricios y que pretende que su equipo vaya por más y continúe mejorando.

Además, le volvió a mandar un mensaje a Juan Román Riquelme sobre el mercado de pases: “Hablo de los jugadores cuando están. Saben que es un mercado siempre difícil para Boca también por un montón de cuestiones. Estoy en contacto con el presidente. Él sabe lo que necesitamos. Estoy tranquilo en ese sentido”.

“Se han nombrado varios jugadores. Esperemos concretar algo. Si no, seguir con lo que tenemos. Yo confío en este plantel. Hemos conseguido un buen triunfo, pero no podemos quedarnos con esto. No es suficiente. Tenemos que seguir insistiendo en las mejoras. Hoy vieron que hemos utilizado a muchos chicos. En el día a día quieren y me lo demuestran. Trataré de aprovecharlos”, siguió.

"ESPEREMOS CONCRETAR ALGO EN EL MERCADO" ✅



La respuesta de Rodolfo Arruabarrena sobre el mercado de pases de Boca y la importancia de los juveniles.



🗣️ "No voy a hablar de jugadores que no están. Esperemos poder concretar algo en el mercado. Hoy los chicos lo hicieron muy… pic.twitter.com/lUfzzhXSNP — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 6, 2026

Los refuerzos de Boca en este mercado

Hasta el momento, Arruabarrena cuenta con tres caras nuevas en el plantel Xeneize, que ya sumaron minutos bajo sus órdenes: Leandro Lozano, Sebastián Villa y Álvaro Montero. Además, Enner Valencia está cerrado y llegará al final de esta semana para la revisión médica y firma de su contrato.

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Riquelme continúa trabajando para abrochar nuevas incorporaciones. En la mira, Boca tiene a un defensor central, que podría salir de Francisco Álvarez y Santiago Núñez, mientras que Chimy Ávila es opción para sumar al ataque.

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