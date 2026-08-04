Enner Valencia es nuevo refuerzo de Boca: acuerdo con el histórico delantero de Ecuador

El delantero se sumará a las filas de Rodolfo Arruabarrena entre el viernes y el sábado. Contrato hasta diciembre de 2027.

Boca Juniors tiene nuevo refuerzo y es Enner Valencia. El delantero ecuatoriano, libre desde su salida de Pachuca de México, llegó a un acuerdo para convertirse en futbolista del Xeneize. Rodolfo Arruabarrena tendrá al 9 que pidió para este libro de pases.

El atacante llegará a Buenos Aires entre el viernes y el sábado para realizarse la revisión médica y, de no haber inconvenientes, posteriormente firmar su contrato hasta diciembre de 2027. De esta manera, será la cuarta cara nueva del mercado junto con Leandro Lozano, Sebastián Villa y Álvaro Montero.

Valencia tiene 36 años y viene de disputar 22 partidos en la Liga MX durante la última temporadas. Su saldo fue de 8 goles y 1 asistencia. Además, disputó el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, donde es goleador histórico: jugó los cuatro juegos de su equipo como titular y no logró convertir.

Arruabarrena había mantenido conversaciones con Riquelme para pedirle un 9. Esto se debe a la lesión de espalda de Adam Bareiro y a los problemas físicos de Milton Giménez durante la temporada. Ahora, el ecuatoriano peleará el puesto con ambos, además de Miguel Merentiel.

La carrera de Enner Valencia

La trayectoria de Enner Valencia inició en Emelec, donde disputó 117 partidos y marcó 23 goles. Su gran nivel facilitó su salto al Pachuca y posteriormente a la Premier League de Inglaterra. En el fútbol británico defendió los colores del West Ham United y del Everton, acumulando 13 anotaciones oficiales.

De regreso a Norteamérica se transformó en la gran figura de Tigres, institución donde registró 34 tantos y 14 asistencias. Más tarde retornó a Europa para vivir su etapa más fructífera con el Fenerbahce de Turquía, firmando 59 goles en 116 presentaciones. En 2023 se incorporó al Internacional de Brasil, donde disputó 100 compromisos y festejó 31 conquistas.

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Tras un segundo ciclo en Pachuca, el balance general por clubes ratifica la enorme constancia de su carrera. A lo largo de su paso por Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil, el artillero acumula 590 partidos oficiales y más de 37.000 minutos. En su carrera, registra 187 goles anotados en clubes, que se suman a los 49 que anotó con su selección.