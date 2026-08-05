River hoy: gestiones para llevar visitantes, habló Gabriel Milito y los millones que no gasta en los contratos de Cantilo

Son días intensos en River. El mercado de pases sigue activo en ingresos y egresos, sobre todo en lo referido a los jugadores colgado en el predio de Cantilo y a sus reemplazantes. Todo esto, mientras el club atraviesa una de las crisis futbolísticas más importantes de sus últimos años.

Por este motivo, el día a día millonario se muestra convulsionado. Informate a continuación con las novedades más importantes de este miércoles 5 de agosto.

Habló Gabriel Milito sobre los rumores de su llegada a River si se va Coudet

En las últimas horas, desde México se hicieron eco de los rumores que se instalaron en las redes sociales, en los que se mencionaba a Gabriel Milito como el candidato que tiene River para el banco de suplentes si Eduardo Coudet de marcha en medio de la crisis futbolística del club.

Lejos de subirse a dichos rumores que corrieron con fuerza entre los hinchas, el DT de Chivas de Guadalajara habló en conferencia de prensa y fue contundente: “No tengo nada para decir porque, ya algo me conocen y tengo un compromiso muy grande con Chivas, y estoy enfocado solamente en Chivas. Mi compromiso es con este club, intentar llevarlo junto a los jugadores y a los dirigentes a poder conseguir algún título. Por lo tanto, ese es mi único objetivo”.

La cláusula desconocida de Galoppo

El pasado lunes salió el falló de la FIFA que inhabilita a Giuliano Galoppo a jugar. El mediocampista de River fue multado por 530 mil dólares en concepto de una deuda que mantiene con Leandro Nicolás Escudero, quien hasta hace poco fue su representante. El futbolista formado en Banfield decidió romper de manera unilateral su contrato y por eso la casa madre del fútbol debió intervenir.

El presente de Galoppo no es el mejor. River decidió apartarlo del plantel profesional -junto a varios compañeros- y por tal motivo se entrena en el predio de Cantilo a la espera de resolver su situación. Bolavip pudo saber que al momento de firmar su contrato con el Millonario se estipuló una cláusula de la cual poco se sabía.

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Galoppo firmó en su contrato con River que deberá pagar de su bolsillo cualquier sanción que sea a título personal, como es en el caso en el que intervino la FIFA recientemente. El Millonario sabía de este conflicto que atravesaba el volante y por eso decidió cubrirse. Cabe destacar que esta situación no imposibilita que el futbolista deje Núñez en este mercado de pases.

Incendiarias declaraciones de Salas tras arriba a Independiente Rivadavia

Tras confirmarse como incorporación de la Lepra mendocina, el jugador nacido en Corrientes dialogó con La Red y disparó contra la dirigencia del Millonario y Eduardo Coudet por el trato de las últimas semanas, entregando algunos detalles sobre la secuencia de su separación del plantel.

“El jugador quiere volver a sentir el cariño de la gente, vengo a un club lindo y ordenado, vengo a jugar y mostrar la clase de jugador que soy”, soltó Salas para iniciar, lanzando un dardo al club dueño de su pase.

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Y luego, habló directamente de lo que sucedió en River: “En los últimos meses no me sentí jugador. Se tomó la decisión de apartar a algunos jugadores, no la comparto, porque más allá de futbolistas, somos personas. Estoy enojado porque se nos trató muy mal y no nos merecíamos terminar así”.

“Un día antes de que arranque la temporada nos llamó Longoria por teléfono que nos tendríamos que presentar la semana siguiente. Me hubiera encantado que Coudet me lo dijera, pero tenemos que acatar órdenes de los de arriba”, se extendió el atacante.

Sobre las condiciones de entrenamiento, resaltó: “No está bueno estar encerrado en el container. Había que meterle la mejor onda, levantar a los compañeros, porque ante todos somos humanos. El único que fue es Leo Ponzio”.

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¿Visitantes a Banfield?

En medio de un mal arranque de campeonato, donde acumula tres derrotas al hilo, en el Millonario comenzaron gestiones para llevar público visitante al próximo partido que tendrán fuera del Monumental, que será ante Banfield por la fecha 7 del Clausura.

Cabe destacar que este sábado 8 de agosto jugarán en Victoria ante Tigre, únicamente con hinchas locales. Luego, disputarán dos partidos en Núñez, ante Argentinos y Vélez, con el ida y vuelta ante Independiente Santa Fe por la Sudamericana.

Luego de esa seguidilla de cinco partidos en 15 días, River visitará a Banfield el domingo 30 de agosto a las 15:00. Para dicho encuentro, la dirigencia millonaria comenzó las conversaciones para que sus hinchas puedan asistir al Lencho Sola de zona sur. Al club le queda esperar la respuesta de AFA y los encargados de la seguridad en Buenos Aires.