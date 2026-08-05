Atento, River: Thiago Almada ya tomó una decisión sobre su futuro

El destacado volante ofensivo de Atlético de Madrid, objetivo central del Millonario en este mercado de pases, tiene clara su postura.

Luego de cerrar una buena serie de incorporaciones en lo que va del presente mercado de pases, River apuntó todos sus cañones hacia la figura de Thiago Almada, volante ofensivo dos veces mundialista con la Selección Argentina -campeón en Qatar 2022 y subcampeón en Estados Unidos, México y Canadá 2026-.

Sin embargo, dada la magnitud del refuerzo apuntado, el Millonario no se encontró con un panorama sencillo. Apoyado en su saludable situación financiera, el elenco del barrio porteño de Núñez puso sobre la mesa una propuesta realmente jugosa, no solamente para Atlético de Madrid, sino también para el contrato del jugador.

En medio de ese panorama, según pudo saber BOLAVIP este miércoles, el futbolista surgido de las divisiones inferiores de Vélez y con pasado también en Atlanta United, Botafogo y Olympique Lyon ya despejó todas las dudas que tenía y tomó una determinación contundente sobre su futuro. De todos modos, aún no la comunicó.

Thiago Almada en Atlético de Madrid. (Foto: Getty)

En ese contexto, no es un detalle menor que en el equipo comandado tácticamente por Eduardo Coudet esperan al oriundo de Fuerte Apache para que se sume a sus filas el próximo martes. Es decir, dentro de menos de una semana. De esa manera, se transformaría en la que sería la última incorporación de esta ventana de transferencias.

Almada se encuentra de vacaciones en Ibiza, España. Dicho período de esparcimiento concluirá el próximo fin de semana, por lo que después del mismo se incorporaría a River, si es que no surge ningún imprevisto de último momento. La mala noticia para los del Chacho es que no podría ser inscripto para la Copa Sudamericana.

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Los números de Almada en Atlético de Madrid

Thiago Almada llegó a Atlético de Madrid en julio de 2025. Desde ese entonces, el oriundo de Fuerte Apache logró ver acción en 40 partidos de carácter oficial, cosechando 4 goles y 3 asistencias.

Los refuerzos de River en este mercado

Nicolás Otamendi

Mauro Arambarri

Giovanni González

Rafael Borré

Lucas Beltrán

Ángel Correa

Tobías Andrada

Francisco Ortega

DATOS CLAVE

River busca a Thiago Almada como posible último refuerzo tras ofertar al Atlético de Madrid.

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Almada registra 4 goles en 40 partidos disputados con la camiseta del Atlético de Madrid.