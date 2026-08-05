Ante la demora del acuerdo con Inter, Cuti Romero avanzó negociaciones con Atlético de Madrid

Con la inminente venta de Nahuel Molina, el equipo del Cholo Simeone irá a fondo por el defensor de la Selección Argentina, a quien desea hace años en el Colchonero.

Atlético de Madrid se movió en el mercado de pases de manera inteligente. En lugar de fichar futbolistas a mansalva, el equipo del Cholo Simeone gastó 100 millones en tres refuerzos necesarios para fortalecer el plantel con las incorporaciones de Kang-In Lee, Morten Hjulmand y Alejandro Grimaldo.

Ahora, ante la inminente salida de Nahuel Molina a Roma y de Matteo Ruggeri al Aston Villa, el Colchonero tendrá más ingresos para cerrar a su contratación estrella: Cuti Romero.

No es una novedad que el Cholo quiera contar con el central argentino en su equipo. En varios mercados de pases intentó ficharlo, sin éxito en las negociaciones con él o con Tottenham. Sin embargo, ahora la situación pareciera ser distinta.

Según informó Diario Marca, Atlético quiere ir a fondo por Cuti Romero, debido a que no se cerró su pase a Inter de Milán por el desacuerdo entre los clubes. El defensor tenía un acuerdo de palabra por los términos contractuales, pero los italianos no llegaron a los montos pretendidos por los Spurs para liberar a su capitán.

Cuti Romero podría recalar en Atlético de Madrid

Una vez que las salidas de Ruggeri y Molina se concreten en las próximas horas, el Atleti lanzará una oferta de 40 millones de euros por el pase de Cuti, cifras exactas que busca obtener Tottenham con su salida. Además, la fuente citada indica que el deseo del jugador es recalar en Madrid por encima de Milán, por lo que este nuevo avance de parte de los colchoneros parece inclinar la balanza.

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El mercado de los argentinos en Atlético de Madrid, el tema de débate en el club

Más allá de la ya pautada salida de Antoine Griezmann y las tres contrataciones cerradas, los jugadores argentinos son los que marcan la agenda del mercado de pases colchonero.

La novela de Julián Alvarez por un lado: el jugador destacó, en pleno Mundial, que quería una transferencia y Barcelona ofertó por su ficha, pero Atlético solo quiere el valor de su clásula para liberar su pase al Culé: 500 millones. Así, imposible para cualquier equipo del mundo. El 10 de agosto termina su licencia por la Copa del Mundo y deberá presentarse a la pretemporada.

Por otro lado, Thiago Almada saldrá del club y tiene todo acordado con River, aunque sigue esperando una oferta de último momento desde el fútbol europeo. Nico González finalizó su cesión y regresó a la Juventus, aunque Simeone quiere repatriarlo.

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Nahuel Molina se encuentra a detalles de marcharse a la Roma a cambio de 17 millones de euros y eso derivaría en la llegada de Cuti Romero. Los únicos dos sin modificaciones respecto a su futuro son Juan Musso y Giuliano Simeone, quienes tiene asegurada su continuidad en el equipo.

En síntesis