River hoy: llegó Ortega, se define Almada y el problema para la Sudamericana

Todas las novedades del Millonario de este martes 4 de agosto, con el foco puesto en las altas y bajas del mercado de pases.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 4 de agosto de 2026, con el plantel pensando en el duelo ante Tigre del próximo sábado y los dirigentes acelerando en el mercado de pases. Se concretó el arribo de Francisco Ortega, se define la llegada de Thiago Almada, problemas en la lista de la Sudamericana y la cláusula que impedirá la repesca de Cristian Jaime.

Francisco Ortega es jugador de River

River cerró a su octavo refuerzo del mercado de pases. Este martes, la dirigencia del Millonario llegó a un acuerdo con Olimpiacos para comprar a Francisco Ortega. El lateral izquierdo se sumará a las filas de Eduardo Coudet y será una alternativa más en la línea de fondo.

El club de Núñez se quedará con la totalidad de la ficha del marcador de punta surgido en Vélez Sarsfield. El contrato del jugador ya estaba arreglado de antemano y es por eso que es cuestión de horas para que ponga la firma y se incorpore a los entrenamientos.

El Millonario aceleró el fichaje luego de la lesión sufrida por Marcos Acuña, que obligó al Chacho a improvisar con Lautaro Rivero en esa posición y luego a darle minutos al juvenil Valentín Lucero. La incorporación de una alternativa en ese sector era importante para el equipo de Núñez.

Francisco Ortega. (Foto: Getty).

Thiago Almada se acerca cada vez más

Además de Francisco Ortega, River buscará cerrar en estos días a Thiago Almada. El club acordó el contrato con el jugador y también llegó a buen puerto la negociación con Atlético de Madrid. Los de Núñez comprarían el 50% del pase a cambio de 20 millones de dólares. De esta manera, Coudet tendrá al jugador distinto que tanto pidió en este mercado de pases.

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Thiago Almada. (Foto: Getty).

Problemas en la lista de la Copa Sudamericana

Tras un mal inicio del semestre con cuatro derrotas consecutivas, la dirigencia de River continúa trabajando en el mercado de pases, en el que ya cerraron las llegadas de ocho refuerzos y aún se mantiene expectantes para finalizar las negociaciones para sumar a Thiago Almada.

Esta cantidad de refuerzos que tendrá a disposición Eduardo Coudet para la segunda parte de la temporada también le trae un dolor de cabeza ya que tendrá un problema que resolver pensando en los cambios en la lista de buena fe para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe de Colombia.

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Es que, para esta instancia del certamen continental el Millonario podrá hacer hasta cinco cambios en esta lista. Es por eso que por lo menos tres refuerzos quedarán marginados de esta instancia de mata-mata, en la que iniciarán como visitantes para luego definir en el Monumental.

Nicolás Otamendi y Ángel Correa son los dos que tienen asegurada su presencia en la lista. Luego, hay otros seis nombres para tres lugares. En este sentido, por lo menos uno de los dos entre Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán se meterán para ser una variante en la ofensiva.

Ángel Correa. (Foto: Getty).

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Con Borré y Beltrán dentro de la lista, solo queda lugar para un nombre y son cuatro los candidatos: Giovanni González, Mauro Arambarri, Tobías Andrada y Francisco Ortega. Ante la lesión de Acuña, el lateral izquierdo ex Vélez es quien cuenta con mayores chances de ingresar y debutar ante Independiente Santa Fe.

Un dato para tener en cuenta es que si Thiago Almada se confirma como refuerzo suma un dolor de cabeza más, ya que será una nueva variante para ingresar en la lista, y de esta manera otro de los jugadores mencionados anteriormente quedaría marginado en esta instancia.

Una cláusula impide la repesca de Jaime en diciembre

River no mostró su mejor versión futbolística en las últimas fechas y los hinchas se expresaron tanto en el Estadio Monumental como también en las redes sociales. El foco de las críticas está en la falta de futbolistas creativos que sean capaces de romper líneas. Uno de los nombres que apareció mucho en los últimos días fue el de Cristian Jaime, mediocampista ofensivo que había debutado en Primera de la mano de Gallardo.

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Jaime se marchó a préstamo a Peñarol por un año, aunque en un comienzo se estableció que el Millonario podría repescarlo a fin de 2026 en caso de considerarlo, aunque con una cláusula que lo hace sumamente complicado. Si el mediocampista disputa más de 360 minutos, no podrá haber repesca. Cabe destacar que Jaime lleva jugados 203 minutos y se estima que muy pronto llegará a los 360.

Cristian Jaime en Peñarol. (Foto: prensa Peñarol).

DATOS CLAVE

Francisco Ortega se convirtió en nuevo refuerzo de River de cara al mercado actual.

se convirtió en nuevo refuerzo de River de cara al mercado actual. Thiago Almada define su llegada a River para incorporarse en los próximos días.

define su llegada a River para incorporarse en los próximos días. Cristian Jaime no podrá ser repescado por River debido a una cláusula contractual.