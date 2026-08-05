Los goles de Lionel Messi para Inter Miami ante Atlético San Luis por la Leagues Cup 2026

El delantero argentino volvió a ser titular tras el Mundial 2026 y aportó su especialidad al equipo de Hoyos.

Por la Fecha 1 de la Leagues Cup, el certamen internacional de CONCACAF, Inter Miami recibe este miércoles a Atlético San Luis en el Nu Stadium. Por primera vez desde el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a la titularidad y no tardó en gritar dos nuevos goles con esta camiseta.

El astro argentino ya había sumado minutos el último sábado ante Columbus Crew por la MLS, aunque ingresando desde el banco en el complemento. Este miércoles, Guillermo Hoyos lo tuvo a disposición desde el arranque del compromiso.

Atlético San Luis sorprendió al marcar la primera diferencia en el partido a los 4 minutos del primer tiempo. David Rodriguez fue el autor de este primer tanto, que generó una pronta reacción del combinado local.

Es que, a los 11, Noah Allen mandó un centro por lo bajo al corazón del área y encontró a Messi, que definió de zurda y de primera para ponerla contra un palo y marcar el empate parcial para llenar de confianza a Inter Miami.

Lionel Messi is BACK for @InterMiamiCF!



First-time finish for the equalizer vs. Atlético San Luis 👏



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Antes del entretiempo, y con otra asistencia del lateral izquierdo de las Garzas, Telasco Segovia adelantó por primera vez al elenco de la Florida en el partido. Fue el propio Messi quien gritó el tercero en una jugada similar con un nuevo pase-gol de Allen. En la última del primer tiempo, la Pulga tiró el córner y Micael conectó de cabeza para el 4-1.

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Messi scores his second goal of the first half vs. San Luis 🤯 pic.twitter.com/vCmwoydGkF — Major League Soccer (@MLS) August 6, 2026

Así está la tabla de la Leagues Cup 2026