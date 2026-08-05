Acuerdo total: Franco Mastantuono llega a préstamo a la Fiorentina desde Real Madrid

El jugador se mudará a Italia tras cerrarse su cesión por una temporada. Volverá al Merengue a mediados de 2027.

Franco Mastantuono tiene nuevo club y es la Fiorentina. El argentino, que no iba a tener lugar en la consideración de José Mourinho, se va a préstamo al equipo de la Serie A buscando continuidad y roce europeo. Este miércoles, Real Madrid llegó a un acuerdo para su cesión.

El acuerdo es por un año, lo que significa que el ex River representará a la Viola durante toda la temporada 2026/27. De acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, su retorno a la capital española será a mediados del año próximo.

Mastantuono había aparecido en los primeros dos amistosos de la temporada, pero luego fue el propio José Mourinho quien no lo convocó para los siguientes compromisos, producto de la decisión de cederlo. El zurdo buscaba una rápida resolución para poder completar la pretemporada en su nuevo club y arrancar el año calendario compitiendo desde el comienzo.

En algún momento de esta novela, River soñó con repatriar al joven futbolista en este mercado. Sin embargo, la prioridad para el Merengue siempre fue que se quedara en Europa. Es por eso que Fiorentina siempre corrió con ventaja para poder hacerse con sus servicios.

La temporada de Mastantuono en Real Madrid

La necesidad del Madrid por encontrarle un nuevo destino también responde a su primera temporada en España. Si bien generó grandes expectativas tras su llegada, con el correr del tiempo perdió terreno y nunca logró consolidarse como una pieza fija.

En los 35 partidos que disputó, Mastantuono apenas pudo convertir 3 goles y aportar 1 asistencia. Su desempeño, sumado a la mala campaña del equipo y la cifra que se pagó por su fichaje desde River, lo llevaron a ser resistido por los hinchas. Además, perdió su lugar en la Selección Argentina y se quedó afuera del Mundial 2026.