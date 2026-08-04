El lateral derecho, sin lugar en la consideración de Rodolfo Arruabarrena, está a detalles de sumarse a otro equipo para jugar la Copa Libertadores.

A pesar de que el campeonato ya inició en este segundo semestre, Boca Juniors continúa moldeando su plantel en el mercado de pases. Desde su arribo, Rodolfo Arruabarrena tomó importantes decisiones y, sobre el lateral derecho, se vieron los cambios más grandes.

Es que el Vasco decidió apartar a Marcelo Weigandt y Juan Barinaga de arranque. En su lugar, subió a Dylan Gorosito desde la reserva y sumó como refuerzo a Leandro Lozano, proveniente de Argentinos Juniors. Ahora, los colgados definen su futuro y el Chelo está a un paso de confirmar su nuevo equipo.

Según pudo saber BOLAVIP, Weigandt podría llegar a préstamo a Rosario Central. Las partes ya están negociando y, aunque todavía no hay un acuerdo total por el salario del futbolista, cada vez está más cerca de concretarse la operación.

El jugador de 26 años, que tiene contrato con Boca hasta diciembre de 2027, regresó este año al club de la Ribera tras una cesión en Inter Miami y, por momentos, fue el titular de Claudio Úbeda. Ahora, buscará volver a sumar minutos en el Canalla.

Weigandt en el ciclo de Úbeda. (Foto: Getty)

El desafío de Rosario Central en 2026

Mientras pelea por el Torneo Clausura 2026, el elenco liderado por Ángel Di María tiene entre ceja y ceja la Copa Libertadores. En su regreso al certamen internacional, Rosario Central disputará los octavos de final ante Corinthians desde el 13 de agosto.

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De acelerarse la operación y ponerse a las órdenes de Jorge Almirón, Weigandt podría convertirse en una opción para el puesto que hoy ocupa principalmente Emanuel Coronel.

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