En el marco de la fecha 2 del Grupo A del Torneo Clausura, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, Boca recibe a Estudiantes en búsqueda de su primera victoria en el certamen. El partido es dirigido por Nazareno Arasa y puede verse a través de TNT Sports.
Boca 1-0 Estudiantes EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: gol de Ascacibar
En el Tomás Adolfo Ducó, el Xeneize y el Pincha recuperan el encuentro de la fecha 2.
16' ST Primeros cambios en Estudiantes
Edwuin Cetré y Brian Aguirre ingresaron por Pérez y Tobio Burgos.
15' ST Boca tuvo el segundo
Flores enganchó para el medio, remató a colocar y la pelota pasó cerca del ángulo.
11' ST Primer amonestado en Estudiantes
Piovi vio la amarilla por un pisotón a Delgado.
9' ST Inicio parejo en el complemento
En los primeros minutos del segundo tiempo Boca y Estudiantes se prestan la pelota. Por ahora no hubo ocasiones de gol.
0' ST ¡Comenzó el segundo tiempo!
Ya se juegan lo segundos 45 minutos en el Ducó.
47' PT ¡Final del primer tiempo!
Al cabo de la primera mitad, Boca le gana 1 a 0 a Estudiantes.
46' PT ¡Gol de Boca!
Blanco la metió al primer palo y anticipó Ascacibar para abrir el marcador.
GOL DE ASCACÍBAR AL PINCHASantiago Ascacíbar marcó el 1-0 y pidió perdón para su anterior equipo. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max 👉 #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E#LPFxTNTSports pic.twitter.com/pPKsdzR0kL — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 5, 2026
45' PT 1 más
Se adicionó un minuto más.
35' PT Lo tuvo Estudiantes
Carrillo la paró de pecho, remató al primer palo y el arquero Montero tapó con un gran manotazo.
29' PT Respondió Boca
Aranda remató de media distancia y el arquero Iacovich contuvo.
27' PT Gran cruce de Di Lollo
Pérez desbordó para la derecha, envió un centro al punto de penal y apareció el central para cortar cuando el delantero iba a definir.
20' PT Montero salvó a Boca
Palacios remató de media distancia, el arquero dejó un rebote corto y luego le achicó bien a Carrillo.
13' PT Avisó Estudiantes
Benedetti la metió al área, Castro inventó una tijera y la pelota pasó cerca.
7' PT Buen arranque de Boca
En los primeros minutos Boca tiene la pelota y ya tuvo dos avances que estuvieron cerca de terminar con peligro.
0' PT ¡Comenzó el partido!
Ya se juegan los primeros 45 minutos en Parque Patricios.
Salen los equipos a la cancha
Encabezados por sus capitanes, Boca y Estudiantes saltan al campo de juego.
Vuelven los equipos al vestuario
Los futbolistas de Boca y Estudiantes regresaron al vestuario para ultimar detalles.
El motivo por el que Boca no juega en La Bombonera
El cambio de localía se debe a que el estado del campo de juego del Alberto J. Armando no se encuentra en buenas condiciones, por lo que la dirigencia alegó que están haciendo trabajos para reacondicionarlo, y así volver a jugar en La Bombonera antes de fin de mes.
Muslera, la baja de peso en Estudiantes
El arquero síndrome febril respiratorio y se encuentra en reposo domiciliario, y es por eso que no estará a disposición de Medina para este partido.
Los equipos entran en calor
En el campo de juego del Ducó, tanto los jugadores de Boca como los de Estudiantes realizan los primeros movimientos precompetitivos.
La formación de Estudiantes
El Pincha formará con: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Santiago Núñez, Tobías Palacios, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Fabricio Pérez, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo.
El equipo arbitral para este partido
- Árbitro: Nazareno Arasa
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Maximiliano Macheroni
- VAR: Silvio Trucco
- AVAR: Javier Uziga
La formación de Boca
El Xeneize saldrá a la cancha con: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacibar; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Leonel Flores.
Boca y Estudiantes recuperan el partido suspendido
Debido a la participación del Xeneize en los playoff de la Copa Conmebol Sudamericana, este encuentro debió ser programado y es por eso que se jugará este miércoles, en cancha de Huracán.