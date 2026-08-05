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TORNEO CLAUSURA

Jugador x jugador: los puntajes del primer tiempo de Boca ante Estudiantes por el Torneo Clausura 2026

En cancha de Huracán, el Xeneize manejó los hilos de los primeros 45 minutos ante el Pincha.

Los puntajes de Boca ante Estudiantes.
© GettyLos puntajes de Boca ante Estudiantes.

Álvaro Montero (7): Resolvió de gran manera en las que lo exigieron. Clave para mantener el arco en cero en el primer tiempo.

Leandro Lozano (5): Sin sobresaltos en defensa. Le costó al pasar al ataque.

Lautaro Di Lollo (5): Se mostró con una molestia durante todo el primer tiempo. No presentó inconvenientes en defensa.

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Marco Pellegrino (6): Correcto primer tiempo del segundo central.

Lautaro Blanco (6): Boca no pudo aprovechar sus escaladas. Impreciso a la hora de tirar el centro, pero acertó la última.

Santiago Ascacíbar (7): Otra vez pisó el área y castigó para anotar el único tanto del primer tiempo.

Leandro Paredes (6): Buen primer tiempo del capitán, que repartió juego y ordenó al equipo.

Milton Delgado (5): Intercaló buenas y malas acciones. Algo dubitativo con la pelota en los pies. Mejor para recuperar.

Tomás Aranda (6): Correcto primer tiempo de la joya, que debe soltarse más.

Leonel Flores (7): El más activo por la derecha. Las más peligrosas fueron a través de su desequilibrio.

Miguel Merentiel (5): No tuvo grandes oportunidades, pero no desentonó.

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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