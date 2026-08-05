Los hinchas de Boca no perdonaron a un titular pese al triunfo sobre Estudiantes: “Se arrastra esforzándose por respirar”

A través de las redes sociales, los fanáticos del conjunto Xeneize se mostraron realmente duros con el delantero uruguayo.

Este miércoles, por un partido adeudado de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional, Boca Juniors recibió a Estudiantes de La Plata con el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, en Parque de los Patricios, como testigo y como escenario. Se trató de un cotejo clave para recuperarse en el certamen doméstico.

En medio de ese panorama, durante el primer tiempo tuvo lugar un trámite realmente parejo y equilibrado, con situaciones de gol para ambos combinados. Bajo esa órbita, en la agonía de dicho período inicial, Santiago Ascacibar, precisamente un jugador surgido de las divisiones inferiores del Pincha, abrió la cuenta para el Xeneize.

Posteriormente, en la etapa complementaria, los dirigidos por Alexander Medina intentaron adelantar líneas con la misión de rescatar por lo menos un punto de su visita a Boca. Como consecuencia de ello y por carácter transitivo, el equipo de Rodolfo Arruabarrena tuvo más espacios para ampliar distancias y liquidar el compromiso.

De todas maneras, la realidad reflejó falta de claridad y mucha importancia por parte del conjunto visitante para inquietar el arco defendido por el colombiano Álvaro Montero. Al mismo tiempo, Boca tuvo algunas chances para sentenciar el encuentro, pero tampoco estuvo fino y terminó conformándose con una ajustada victoria por 1-0.

En ese contexto, por intermedio de las redes sociales, los hinchas de la institución de La Ribera no perdonaron a uno de los titulares elegidos por el cuerpo técnico para este partido. Se trata de Miguel Merentiel, que no pudo marcar goles y que profundizó su flojo presente con otra actuación realmente negativa que lo transformó en tendencia.

Las críticas de los hinchas hacia Merentiel

MERENTIEL CUANDO LLEGA AL ÁREA pic.twitter.com/vW1d41DFM7 — Boca Info (@Labocatw) August 5, 2026

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