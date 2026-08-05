Leandro Paredes habló tras la victoria de Boca y elogió a Milton Delgado: “Es mi rueda de auxilio”

El volante del Xeneize elogió el buen rendimiento de su compañero en la mitad de la cancha.

En su primer partido como local en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la segunda fecha del Grupo A del Torneo Clausura, Boca le ganó 1 a 0 a Estudiantes de La Plata con gol de Santiago Ascacibar y así sumó su primer triunfo en el certamen local.

Luego del encuentro, Leandro Paredes, una de las figuras del elenco comandado por Rodolfo Arruabarrena, habló con la transmisión de TNT Sports, en la que también elogió el rendimiento de Milton Delgado, quien volvió a ser titular tras no jugar contra Newell’s.

“Lo más importante es ganar, hacerlo bien, como lo hicimos hoy. El otro día (contra Newell’s) tuvimos 70 minutos buenos y esos 15 minutos del segundo tiempo donde bajamos el ritmo y en el fútbol argentino no podes relajarte, quedó demostrado. Hoy hicimos un buen partido durante los 90 minutos”, inició el volante.

“Sin dudas necesitábamos encontrar resultados positivos. Estamos sintiéndonos mejor, jugando a lo que quiere el entrenador. Lo hicimos en cancha de Boca, en Newell’s y hoy. Vamos por el buen camino”, agregó sobre el nivel que viene mostrando el equipo.

Siguiendo por la misma línea, elogió a Milton Delgado, el volante que jugó los 90 minutos. “Me siento bien, Delgado es mi rueda de auxilio y Ascacibar nos da mucho despliegue, entonces me siento muy cómodo con ellos. Ojalá podamos seguir ayudando al equipo”.

Y cerró, explicando por qué le dejó la cinta de capitán a Delgado: “Entre comillas es un premio por cómo se entrena, es un chico que escucha mucho y es muy humilde. Ojalá siga por este camino que tiene un gran futuro”.

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"DELGADO ES MI RUEDA DE AUXILIO"



Leandro Paredes valoró la importancia de Milton Delgado luego del triunfo de Boca sobre Estudiantes.



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