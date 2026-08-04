Maxi Salas fulminó a River tras llegar a Independiente Rivadavia: “No está bueno estar encerrado en un contenedor”

En el arranque de su nueva etapa, el delantero se quejó sobre el trato de las últimas semanas en el Millonario y señaló a los responsables.

Poco a poco, los futbolistas de River Plate apartados en el predio de Cantilo definen su futuro. Esta semana fue el turno de Maximiliano Salas, que es refuerzo de Independiente Rivadavia, a préstamo por un año y con opción de compra por el 50% de su pase.

Tras confirmarse como incorporación de la Lepra mendocina, el jugador nacido en Corrientes dialogó con La Red y disparó contra la dirigencia del Millonario y Eduardo Coudet por el trato de las últimas semanas, entregando algunos detalles sobre la secuencia de su separación del plantel.

“El jugador quiere volver a sentir el cariño de la gente, vengo a un club lindo y ordenado, vengo a jugar y mostrar la clase de jugador que soy”, soltó Salas para iniciar, lanzando un dardo al club dueño de su pase.

Y luego, habló directamente de lo que sucedió en River: “En los últimos meses no me sentí jugador. Se tomó la decisión de apartar a algunos jugadores, no la comparto, porque más allá de futbolistas, somos personas. Estoy enojado porque se nos trató muy mal y no nos merecíamos terminar así”.

Salas en su paso por River. (Foto: Getty)

“Un día antes de que arranque la temporada nos llamó Longoria por teléfono que nos tendríamos que presentar la semana siguiente. Me hubiera encantado que Coudet me lo dijera, pero tenemos que acatar órdenes de los de arriba”, se extendió el atacante.

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Sobre las condiciones de entrenamiento, resaltó: “No está bueno estar encerrado en el container. Había que meterle la mejor onda, levantar a los compañeros, porque ante todos somos humanos. El único que fue es Leo Ponzio”.

Los números de Salas en River

Maximiliano Salas acumuló 7 anotaciones al cabo de 37 presentaciones de carácter oficial con la camiseta de River. Además, el delantero tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y está cotizado en 4.500.000 euros según el sitio web especializado Transfermarkt.

Datos clave

Maxi Salas fue cedido a Independiente Rivadavia por un año con opción de compra.

fue cedido a Independiente Rivadavia por un año con opción de compra. 7 goles en 37 partidos registró el atacante jugando para River Plate.

registró el atacante jugando para River Plate. Diciembre de 2029 vence su contrato con River, estando cotizado en 4.500.000 euros.