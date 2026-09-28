Arruabarrena reveló que no le hizo caso a su madre en su regreso a Boca: “No quería que venga”

Tras la agónica victoria 3 a 2 frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, habló en conferencia de prensa, en donde elogió a sus dirigidos y reveló qué premio le dio al plantel luego de dar vuelta el partido en los últimos 20 minutos.
Además de esto, el DT del Xeneize también confesó que previo a su vuelta al club no siguió un consejo de su madre, quien le pidió que no acepte la oferta debido a que en su primer paso por la institución, hace 10 años, sufrió una diabetes a causa del estrés que pasó.
“No disfruto mucho, voy a ser sincero. Ya ahora estoy pensando en cuándo vamos en el avión. Si bien le vamos a dar el día libre, hay que pensar en Unión, en cómo llegan los jugadores. Por ejemplo, Facu Herrera creo que tuvo un golpe, nada serio, pero a ver cómo llega. Después del día libre hay que bajar las cargas, la cabeza va a mil”, inició sobre cómo vive el día a día y el estrés que le genera.
Y cerró: “Te voy a ser sincero, hace 10 años me agarró una diabetes de la put* madre y ahora venía bien. Por eso mi madre no quería que venga, pero ya sabe que es Boca y cuando llegue a casa analizaré todo con el staff. Disfrutar voy a disfrutar cuando termine el 19 de diciembre”.
“POR ESO MI MADRE NO QUERÍA QUE VENGA PERO YA SABE QUE ES BOCA”— SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2026
El Vasco Arruabarrena NO DISFRUTA… ¡Siempre pensando en lo que viene! pic.twitter.com/SNdJnMaKQS
Arruabarrena explicó por qué Boca dio vuelta el partido ante Racing
“Después del primer gol vi que el equipo iba. La gente te lleva. Racing trató de defender ese 2-1 que nos dio un poquito más de espacio. Había que tener cuidado en las contras. Hay una cuota de suerte y otra de valentía. Felicito a mis jugadores. Trabajaremos pensando en mejorar algunas cuestiones”, analizó el Vasco.
El desaforado festejo de Arruabarrena que no mostró la transmisión oficial de Boca vs. Racing
Datos clave
- Rodolfo Arruabarrena elogió a Boca tras vencer 3-2 a Racing en Copa Argentina.
- El entrenador reveló que padece diabetes causada por el estrés hace 10 años.
- El plantel de Boca recibió un día libre antes de enfrentar a Unión.