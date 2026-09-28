Arruabarrena reveló que no le hizo caso a su madre en su regreso a Boca: “No quería que venga”

El entrenador del Xeneize habló en conferencia de prensa y contó detalles de una charla previa a su regreso al club.

Tras la agónica victoria 3 a 2 frente a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, habló en conferencia de prensa, en donde elogió a sus dirigidos y reveló qué premio le dio al plantel luego de dar vuelta el partido en los últimos 20 minutos.

Además de esto, el DT del Xeneize también confesó que previo a su vuelta al club no siguió un consejo de su madre, quien le pidió que no acepte la oferta debido a que en su primer paso por la institución, hace 10 años, sufrió una diabetes a causa del estrés que pasó.

“No disfruto mucho, voy a ser sincero. Ya ahora estoy pensando en cuándo vamos en el avión. Si bien le vamos a dar el día libre, hay que pensar en Unión, en cómo llegan los jugadores. Por ejemplo, Facu Herrera creo que tuvo un golpe, nada serio, pero a ver cómo llega. Después del día libre hay que bajar las cargas, la cabeza va a mil”, inició sobre cómo vive el día a día y el estrés que le genera.

Y cerró: “Te voy a ser sincero, hace 10 años me agarró una diabetes de la put* madre y ahora venía bien. Por eso mi madre no quería que venga, pero ya sabe que es Boca y cuando llegue a casa analizaré todo con el staff. Disfrutar voy a disfrutar cuando termine el 19 de diciembre”.

“POR ESO MI MADRE NO QUERÍA QUE VENGA PERO YA SABE QUE ES BOCA”



El Vasco Arruabarrena NO DISFRUTA… ¡Siempre pensando en lo que viene! pic.twitter.com/SNdJnMaKQS — SportsCenter (@SC_ESPN) September 27, 2026

Arruabarrena explicó por qué Boca dio vuelta el partido ante Racing

“Después del primer gol vi que el equipo iba. La gente te lleva. Racing trató de defender ese 2-1 que nos dio un poquito más de espacio. Había que tener cuidado en las contras. Hay una cuota de suerte y otra de valentía. Felicito a mis jugadores. Trabajaremos pensando en mejorar algunas cuestiones”, analizó el Vasco.

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