Cuándo, dónde y contra quién juega Boca las semifinales de la Copa Argentina: así está el cuadro completo

El Xeneize eliminó a Racing y ahora jugará ante Banfield, quien eliminó a Deportivo Riestra y se metió en las semis a principios de septiembre.

Boca y Racing se midieron en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final de la Copa Argentina. El Xeneize llegó a dicha instancia luego de dejar en camino a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento y Vélez en las rondas anteriores, mientras que la Academia hizo lo propio ante San Martín de Formosa, Defensa y Justicia y Belgrano.

En Rosario, con un agónico resultado, los del Vasco Arruabarrena se quedaron con el pase tras un 3 a 2 histórico. En la instancia de semis, ya había un rival esperando a Boca. Es que Banfield ya selló su pase a semifinales el pasado 9 de septiembre tras eliminar a Deportivo Riestra.

Por la otra llave, Atlético Tucumán ya se encuentra clasificado a las semifinales y espera por el duelo entre Estudiantes de La Plata y Platense, que se jugará el próximo 1 de octubre.

Respecto a posibles fechas de las semifinales, el duelo contra Banfield iría el miércoles 7 o jueves 8 de octubre, según informó el periodista Federico Cristofanelli. Esto sería en medio de las próximas dos fechas del Clausura y una semana previa a la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Y la sede, si bien aún no se confirmó, podría ser nuevamente el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Pedro Troglio, DT de Banfield (Getty)

Así formaron Boca y Racing

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Alen Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Publicidad

Facundo Cambeses; Matías Zaracho, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Tomás Conechny y Adrián Martínez.

El cuadro de la Copa Argentina