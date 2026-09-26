La FIA sancionó a Franco Colapinto por el accidente en Bakú: lo deberá cumplir en el próximo GP de la Fórmula 1

La FIA le dio 10 segundos de penalización al argentino por el accidente que lo dejó fuera de la carrera en Azerbaiyán.

Por primera vez en la temporada 2026 de la Fórmula 1, Franco Colapinto fue protagonista de una carrera por motivos negativos. En un año de pleno crecimiento a bordo del Alpine, el argentino cometió un error garrafal en el GP de Azerbaiyán que generó un choque en cadena con Pierre Gasly y Lando Norris. En consecuencia, los tres pilotos quedaron fuera de la carrera.

El oriundo de Pilar se responsabilizó automáticamente por el accidente, ya que asumió que arriesgó de más y el bloqueo del monoplaza frustró su intento de un dive-bomb en la curva 1 para adelantar varios autos en una maniobra.

Para la FIA, Franco también fue el responsable de dicha acción, ya que accionaron en su contra con una sanción que se hará efectiva en el próximo Gran Premio, que se correrá en Malasia el domingo 4 de octubre.

En concreto, la Fórmula 1 penalizó a Franco Colapinto con 10 segundos por haber causado una colisión. En teoría, debía cumplir dicha sanción en Bakú, pero al haber abandonado la carrera tras el accidente, la misma se trasladará al siguiente fin de semana de carrera. Se espera el documento oficial de la FIA, pero como sucede en este tipo de casos, la penalización se traducirá en posiciones perdidas para la clasificación en Sepang.

Qué dijo Colapinto sobre el choque

Tras la carrera, en tono apenado, Colapinto declaró: “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control en toda la frenada, no tuve mucho por hacer. Perdón al equipo y a Pierre, fue un error grande y grave porque perdimos muchos puntos con los dos autos“.

“Un día complicado, que venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo“, cerró Colapinto visiblemente arrepentido por la maniobra que desencadenó en su abandono.

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Cabe recordar que todo esto sucede días después de la polémica que se generó alrededor del propio Franco y Gasly por las amenazas e insultos que recibió el francés luego de la carrera del Gran Premio de España en Madring.

Resultado de la carrera del GP de Azerbaiyán 2026

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Esteban Ocon (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Oscar Piastri (McLaren) Checo Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) – DNF Franco Colapinto (Alpine) – DNF Pierre Gasly (Alpine) – DNF Lando Norris (McLaren) – DNF Alex Albon (Williams) – DNF Fernando Alonso (Aston Martin) – DNF Lance Stroll (Aston Martin) – DNF

Cuándo y dónde es la próxima carrera de la Fórmula 1

El próximo GP de la Fórmula 1 será en el Circuito de Sepang, en Malasia. El mismo se correrá el fin de semana del 2, 3 y 4 de octubre, en horas de la madrugada argentina.