Leandro Paredes explicó su canto contra River tras la victoria de Boca ante Racing: “Fue costumbre”

El capitán del Xeneize habló sobre los festejos del equipo luego de la clasificación a semis de la Copa Argentina.

Luego de la remontada agónica ante Racing en la victoria 3 a 2 por los cuartos de final de la Copa Argentina, los jugadores de Boca se quedaron en el campo de juego celebrando junto a sus hinchas en el Gigante de Arroyito, y allí algunos cantaron una canción para chicanear a River, su máximo rival.

En zona mixta, Leandro Paredes, capitán del Xeneize, fue consultado por este cántico, al ritmo de “un minuto de silencio, para River que está muerto”, ya que una cámara lo captó cambiando la letra, debido a que otros futbolistas se la dedicaron a la Academia.

“No sé, me salió de esa manera. Es la costumbre de conocer la canción, pero nada particular”, fueron las palabras del mediocampista central del Xeneize, quien completó los 90 minutos en esta remontada del equipo que Arruabarrena, que ahora se enfrentará a Banfield en semifinales.

Paredes le dio el jugador a Enner Valencia

Una vez consumada la clasificación de Boca a las semifinales de la Copa Argentina, Paredes fue elegido por la transmisión del encuentro como el mejor jugador del partido, por su desempeño a lo largo de los 90 minutos, en los que fue clave para la remontada.

Más allá de esto, al recibir el premio, el capitán de Boca afirmó que no se lo iba a quedar él, sino que se lo iba a entregar a Enner Valencia, quien ingresó en el segundo tiempo y marcó, de cabeza, los tres goles para la victoria de los dirigidos por Arruabarrena.

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El calendario de Boca para las próximas semanas

DÍA L/V VS EQUIPO HORA 2/10 L Unión – Clausura 21:30 6/10 – A confirmar N Banfield – C. Argentina A confirmar 9/10 V Instituto – Clausura 19:30 13/10 L Vasco da Gama – Sudamericana 21:30 18/10 – A confirmar L Talleres – Clausura A confirmar 20/10 V Vasco da Gama – Sudamericana 21:30 25/10 – A confirmar V Independiente – Clausura A confirmar 1/11 – A confirmar L River Plate – Clausura A confirmar

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