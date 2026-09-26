¿A qué hora es y qué canal pasa la pelea de Ailín Pérez vs. Norma Dumont en UFC?

Repasa el momento en el que se espera que la argentina y la brasileña aparezcan en escena.

Está todo listo para una de las peleas más esperadas de la última parte del año. El sábado 26 de septiembre es el día elegido para la pelea que protagonizarán Ailín Pérez y Norma Dumont con el título mosca en juego en UFC Fight Night. Repasa el horario de inicio de la contienda que paralizará al mundo de las MMA.

Dado a que se trata de un combate que captará la atención del mundo, la velada se llevará a cabo en el Apex de Las Vegas. En ese sentido, el horario para el inicio de la jornada será completamente habitual a lo que suelen acostumbrar las carteleras que presentan púgiles de élite.

Horario para la pelea de Ailín Pérez vs. Norma Dumont

Para sintonizar la pelea que se podrá ver mediante Paramount+ habrá que esperar a la tarde. De esta manera, la jornada comenzará a las 18:00hs de Buenos Aires, 16:00hs en Bogotá y 15:00hs en CDMX. Sin embargo, la pelea estelar del día se espera cerca de las 22:00hs de Argentina.

Como suele suceder en este tipo de veladas, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente. Cada uno de los horarios son estimados y no exactos, ya que siempre es probable que se demoren las acciones por el espectáculo y sus típicas situaciones que impiden cumplir con el organigrama trazado en la previa.

En síntesis