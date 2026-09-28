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Norris: “Le mandé un mensaje a Colapinto pidiéndole disculpas”

El argentino cometió un grosero error en el GP de Azerbaiyán que derivó en el abandono del británico que representa a McLaren.

Lando Norris y Franco Colapinto
© GettyLando Norris y Franco Colapinto

Fue un fin de semana lapidario para Alpine en el GP de Azerbaiyán. Franco Colapinto realizó una mala maniobra en la vuelta 36, chocó a Pierre Gasly y arrastraron a Lando Norris, de McLaren, que venía en la pelea. Ninguno de los tres pudo continuar en la carrera y hubo un claro enojo por parte del francés y del británico.

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Franco Colapinto pidió disculpas de inmediato, tanto a su compañero, a toda la escudería y también a Lando Norris, quien fue el más duro de todos el sábado en Azerbaiyán, ya que pidió una suspensión para el argentino. Pasaron las horas y el piloto de McLaren recapacitó, se disculpó por sus palabras y dejó en claro que sigue manteniendo una buena relación con el corredor de Alpine.

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El posteo de Lando Norris

El británico utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro su arrepentimiento luego de criticar duramente a Franco Colapinto: “Un fin de semana difícil en general en Bakú y, por supuesto, un final de carrera decepcionante y temprano. Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho.

Lo sé bien y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, estuvo mal de mi parte. He cometido mis propios errores a lo largo de los años y sé que esto es una parte importante de las carreras y de luchar al límite. Franco y yo llegamos a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos entusiasmados de volver a correr este fin de semana“.

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¿Qué había dicho Lando Norris?

El sábado, tras el incidente en Bakú, Lando Norris afirmó: “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas. Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente”.

DATOS CLAVE

  • Lando Norris se disculpó públicamente con Franco Colapinto tras sus críticas en Bakú.
  • Franco Colapinto pidió disculpas a su equipo y a Norris tras el choque en Azerbaiyán.
  • Lando Norris confirmó en Instagram que mantiene una buena relación con Colapinto.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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