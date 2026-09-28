Norris: “Le mandé un mensaje a Colapinto pidiéndole disculpas”

El argentino cometió un grosero error en el GP de Azerbaiyán que derivó en el abandono del británico que representa a McLaren.

Fue un fin de semana lapidario para Alpine en el GP de Azerbaiyán. Franco Colapinto realizó una mala maniobra en la vuelta 36, chocó a Pierre Gasly y arrastraron a Lando Norris, de McLaren, que venía en la pelea. Ninguno de los tres pudo continuar en la carrera y hubo un claro enojo por parte del francés y del británico.

Mirá la Fórmula 1 a través de Disney+

Franco Colapinto pidió disculpas de inmediato, tanto a su compañero, a toda la escudería y también a Lando Norris, quien fue el más duro de todos el sábado en Azerbaiyán, ya que pidió una suspensión para el argentino. Pasaron las horas y el piloto de McLaren recapacitó, se disculpó por sus palabras y dejó en claro que sigue manteniendo una buena relación con el corredor de Alpine.

El posteo de Lando Norris

El británico utilizó su cuenta de Instagram para dejar en claro su arrepentimiento luego de criticar duramente a Franco Colapinto: “Un fin de semana difícil en general en Bakú y, por supuesto, un final de carrera decepcionante y temprano. Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice y que simplemente no debería haber dicho.

Lo sé bien y las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, estuvo mal de mi parte. He cometido mis propios errores a lo largo de los años y sé que esto es una parte importante de las carreras y de luchar al límite. Franco y yo llegamos a un buen entendimiento, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos entusiasmados de volver a correr este fin de semana“.

¿Qué había dicho Lando Norris?

El sábado, tras el incidente en Bakú, Lando Norris afirmó: “Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas. Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente”.

Publicidad

DATOS CLAVE