El Vasco valoró el esfuerzo de su equipo para dar vuelta el partido ante Racing y adelantó que les dará un día libre.

En el Estadio Gigante de Arroyito, Boca Juniors consiguió una victoria para la historia al eliminar a Racing por 3-2 en los cuartos de final de la Copa Argentina 2026. Enner Valencia, desde el banco y en 20 minutos, anotó de cabeza los tres tantos del Xeneize.

Con este resultado, el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Banfield en semifinales con fecha y sede a confirmar. En conferencia de prensa, el Vasco adelantó que le dará día libre a su plantel antes de encarar una nueva seguidilla de partidos.

“Ahora les voy a dar un día libre y el martes volveremos a trabajar para el viernes, que necesitamos 3 puntos en liga”, explicó Arruabarrena sobre el próximo cruce, ante Unión en La Bombonera y en el marco del Torneo Clausura.

Luego resaltó el trabajo de sus dirigidos y, tras elogiar a Valencia, el goleador de la noche, le dedicó un párrafo especial a Carlos Palacios, que también ingresó desde el banco de suplentes y fue clave en la remontada.

“Charly está con flechita para arriba. Está bien. Es un chico que pasó un momento difícil, que hay que mimarlo. Tiene fútbol. Vamos de a poco y vamos bien”, comentó Arruabarrena sobre el chileno.

Palacios, destacado por Arruabarrena. (Foto: Getty)

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Los elogios de Arruabarrena a Enner Valencia

“A Enner felicitarlo. Creo que Leo Paredes le dio el premio, bien merecido. Es un chico que se hace quere mucho. Le vendrán bien los tres goles. A él y a todos. Lleva poco tiempo. El otro día le tocó quedar afuera y entrenó. Es muy profesional. Un chico que tiene una historia impresionante y una humildad muy grande. Bienvenidos sean los tres goles”, soltó el DT.

Las claves de la remontada

“Después del primer gol vi que el equipo iba. La gente te lleva. Racing trató de defender ese 2-1 que nos dio un poquito más de espacio. Había que tener cuidado en las contras. Hay una cuota de suerte y otra de valentía. Felicito a mis jugadores. Trabajaremos pensando en mejorar algunas cuestiones”, analizó el Vasco.

Así está el cuadro de la Copa Argentina 2026

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Cuándo se juega Platense vs. Estudiantes

El último duelo de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 se disputará el jueves 1 de octubre a las 21.15 entre Platense y Estudiantes de La Plata en el Estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela.

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