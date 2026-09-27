River hoy: fecha reprogramada, el regalo de Otamendi y más

En medio del parate por la fecha FIFA, River le ganó a Vélez en un encuentro amistoso y sigue con su puesta a punto para la vuelta del Torneo Clausura, en la que recibió un cambio de programación. Además, Nicolás Otamendi le dio una camiseta del club a un futbolista de la Selección Argentina.

Se reprogramó el partido ante Sarmiento

La relación entre la AFA y River no atraviesa un buen momento. En la semana, los de Núñez se presentaron nuevamente en la reunión del Comité Ejecutivo con algunas propuestas, pero no fueron bien recibidos. Ante esta situación, en el Millonario especulaban que no iban a hacer caso al pedido de cambio de día para enfrentar a Sarmiento, pero finalmente no fue así.

La fecha 11 del Torneo Clausura se disputará en plena fecha FIFA, en la que River cedió a algunos de sus jugadores a la Selección Argentina, por lo que podía llegar a perderlos para visitar a Sarmiento. Finalmente, el duelo de esa jornada se disputará el miércoles 14 de octubre a las 19 horas.

Otamendi se reencontró con Prestianni y le regaló una camiseta de River

Convocado para el último partido amistoso de la Selección Argentina, frente a Benín en el Monumental, Nicolás Otamendi se acercó a la concentración del plantel y allí se reencontró con Gianluca Prestianni, con quien compartió vestuario en Benfica.

En este encuentro, el defensor y capitán de River le regaló una camiseta de la institución al extremo surgido de Vélez, que le respondió en sus redes sociales. “Qué lindo volver a verte viejito, muchas gracias por la remerita, tkm“, fueron sus palabras.

Prestianni y Otamendi con la camiseta de River.

Publicidad

Galoppo metió su primer gol en Estados Unidos

Tras ser relegado del plantel profesional de River y entrenar separado en Cantilo, Giuliano Galoppo se marchó a Atlanta United de Estados Unidos, en donde volvió a compartir plantel con Paulo Díaz, quien vivió la misma situación que él en el último mercado de pases.

En el empate 2 a 2 de su equipo en condición de local ante New York City por la MLS, el volante ofensivo surgido de Banfield convirtió su primer gol en este club, tras llegar al área a la salida de un córner, ser asistido por Tomás Jacob y empujarla en la línea.

GOOOL de @ATLUTD. El equipo local le empata 1-1 a New York City.



Galoppo termina definiendo en el lugar perfecto en el minuto 10' tras un tiro de esquino y una jugada en equipo.



📺 Mira el partido en @AppleTV: https://t.co/yK8guL9lDc pic.twitter.com/xO1CotMtEK — MLS Español (@MLSes) September 26, 2026