Boca se llevó el clásico ante Racing en lo que promete ser el partido del año en el fútbol argentino. En la cancha de Rosario Central, el Xeneize y la Academia se vieron las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina. Los de Vojvoda lo ganaban 2 a 0, pero los de Arruabarrena lo dieron vuelta sobre el final con un triplete de Enner Valencia.
Racing se imponía 2 a 0 en el inicio del complemento, pero a falta de 18 minutos para el cierre descontó Enner Valencia, quien a los 35 y 50 minutos volvió a anotar para darle la victoria a Boca, que ahora en semifinales del certamen más federal del país se verá las caras ante Banfield.
El 3 a 2 de Boca fue agónico, cuando el partido moría. Las cámaras de Paso a Paso captaron cómo fue el grito de gol de Rodolfo Arruabarrena, quien no suele ser especialmente eufórico a la hora de celebrarlos, pero en esta oportunidad sí lo fue. Empezó a girar en círculos y movía los brazos alocadamente. No podía creer lo que estaba sucediendo.
¡LOCURA TOTAL!: La reacción del Vasco y todo Boca al agónico 3-2 de Valencia, para la clasificación a las semis de la #CopaArgentinaEnTyCSports.— TyC Sports (@TyCSports) September 28, 2026
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Elogios de Arruabarrena a Valencia
En conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena afirmó: “A Enner felicitarlo. Creo que Leo Paredes le dio el premio, bien merecido. Es un chico que se hace querer mucho. Le vendrán bien los tres goles. A él y a todos. Lleva poco tiempo. El otro día le tocó quedar afuera y entrenó. Es muy profesional. Un chico que tiene una historia impresionante y una humildad muy grande. Bienvenidos sean los tres goles”.
Así está el cuadro de la Copa Argentina
DATOS CLAVE
- Boca Juniors venció 3-2 a Racing con un triplete agónico de Enner Valencia.
- Enner Valencia anotó tres goles en 18 minutos para la remontada de Boca.
- Boca Juniors avanzó a las semifinales de la Copa Argentina y enfrentará a Banfield.