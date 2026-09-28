El Xeneize caía 2 a 0 ante la Academia en Rosario, pero el ecuatoriano ingresó para cambiar el partido con un triplete histórico.

Boca se llevó el clásico ante Racing en lo que promete ser el partido del año en el fútbol argentino. En la cancha de Rosario Central, el Xeneize y la Academia se vieron las caras por los cuartos de final de la Copa Argentina. Los de Vojvoda lo ganaban 2 a 0, pero los de Arruabarrena lo dieron vuelta sobre el final con un triplete de Enner Valencia.

Racing se imponía 2 a 0 en el inicio del complemento, pero a falta de 18 minutos para el cierre descontó Enner Valencia, quien a los 35 y 50 minutos volvió a anotar para darle la victoria a Boca, que ahora en semifinales del certamen más federal del país se verá las caras ante Banfield.

El 3 a 2 de Boca fue agónico, cuando el partido moría. Las cámaras de Paso a Paso captaron cómo fue el grito de gol de Rodolfo Arruabarrena, quien no suele ser especialmente eufórico a la hora de celebrarlos, pero en esta oportunidad sí lo fue. Empezó a girar en círculos y movía los brazos alocadamente. No podía creer lo que estaba sucediendo.

¡LOCURA TOTAL!: La reacción del Vasco y todo Boca al agónico 3-2 de Valencia, para la clasificación a las semis de la #CopaArgentinaEnTyCSports.



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Elogios de Arruabarrena a Valencia

En conferencia de prensa, Rodolfo Arruabarrena afirmó: “A Enner felicitarlo. Creo que Leo Paredes le dio el premio, bien merecido. Es un chico que se hace querer mucho. Le vendrán bien los tres goles. A él y a todos. Lleva poco tiempo. El otro día le tocó quedar afuera y entrenó. Es muy profesional. Un chico que tiene una historia impresionante y una humildad muy grande. Bienvenidos sean los tres goles”.

Así está el cuadro de la Copa Argentina

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