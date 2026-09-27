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Ailín Pérez fue agredida por Norma Dumont tras ganar la pelea en UFC

Ni bien se conoció el resultado, la brasileña atacó por atrás a la argentina y debieron ser separadas inmediatamente.

Ailín Pérez venció a Norma Dumont en UFC.
© GettyAilín Pérez venció a Norma Dumont en UFC.

Este sábado por la noche, Ailín Pérez venció a Norma Dumont en pelea muy caliente en UFC. Declaraciones cruzadas en la previa, alta temperatura en el pesaje y más aún sobre el octágono, la polémica no terminó con el resultado final. Ni bien se conocieron los votos de los jueces, la brasileña agredió a la argentina desde atrás.

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Cabe destacar que Fiona se impuso por decisión unánime, a raíz de que los 3 jueces encargados de votar durante la contienda la dieron como ganadora 29-28 (2-1 en rounds), por lo que no hubo controversia al respecto. Sin embargo, todo volvió a ser polémico cuando ni bien finalizó el enfrentamiento, la perdedora arremetió contra la luchadora ganadora.

Lo cierto es que, al término de la pelea sobre el octágono, Dumont le pegó una patada a Pérez. Inmediatamente después de que el árbitro dio a conocer el resultado que significó la victoria para la albiceleste, Norma debió ser separada para que la situación no pase a mayores. Mientras tanto, Ailín se limitó a festejar su triunfo que la encamina hacia su objetivo mayor.

Cómo fue la pelea entre Ailín Pérez y Norma Dumont

Pérez consiguió un derribo rápido y se llevó la primera vuelta sumando tiempo de control, que poco tiempo después se iría. A pesar de que Ailín intentó repetir la formula en la segunda vuelta, Dumont mejoró su defensa y no volvió a ir a la lona. A partir de allí, el striking marcó el ritmo de las acciones y la brasileña igualó la historia.

Ya en la última vuelta, ambas intercambiaron golpes sin demasiado peligro, sabiendo que un error les podía costar la lucha. En los segundos finales, la argentina buscó presionar contra la reja para conseguir un derribo que le hubiera asegurado el triunfo, aunque Dumont resistió.

La millonada que ganó Ailín Pérez en UFC

Si vamos al terreno económico, la bolsa estimada que se embolsó la peleadora ronda entre los 70.000 y los 100.000 dólares. Vale hacer un paréntesis clave para destacar que este número se trata de un cálculo aproximado, ya que la UFC nunca revela de forma oficial los contratos ni los montos exactos que cobra cada uno de sus atletas.

El desglose de los números se entiende mejor a partir de sus recientes presentaciones en suelo estadounidense. En sus combates previos dentro de Norteamérica, Fiona registró pagos base con una estructura de 36.000 dólares por presentarse a combatir, sumados a otros 36.000 dólares extra tras asegurar la victoria sobre la jaula.

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Nahuel de Hoz
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