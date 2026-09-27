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Copa Argentina

Boca vs. Racing, EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Argentina: minuto a minuto

En Rosario, el Xeneize y la Academia se encuentran frente a frente con el objetivo en común de meterse en las semifinales del certamen.

Duelo picante entre Boca y Racing.
© GettyDuelo picante entre Boca y Racing.

Este domingo, en el marco de los cuartos de final de la presente edición de la Copa Argentina, Boca Juniors y Racing Club se encuentran frente a frente en el Gigante de Arroyito de Rosario Central y con el arbitraje de Andrés Gariano. Lo hacen con el objetivo en común de hacerse dueños del anhelado boleto rumbo a las semifinales del propio certamen doméstico.

Cabe destacar que este trascendental compromiso se da después de la enorme polémica generada en torno al cruce entre el Xeneize y Vélez Sarsfield, donde los del Vasco Arruabarrena incluyeron en la firma de la planilla a un extranjero más de los permitidos. Sin embargo, la AFA determinó que el reclamo del Fortín no era válido.

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En medio de ese panorama, Boca llegó a esta instancia de la Copa Argentina luego de dejar en el camino a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín y el propio Vélez Sarsfield. Por su parte, los de Juan Pablo Vojvoda lo hicieron tras eliminar a San Martín de Formosa, Defensa y Justicia y Belgrano de Córdoba para acudir a esta fase.

Formación confirmada de Boca

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Alen Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Formación confirmada de Racing

Facundo Cambeses; Matías Zaracho, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Tomás Conechny y Adrián Martínez.

Accidente en cadena yendo al estadio

La previa de Boca vs. Racing

Minuto a minuto

El cuadro de la Copa Argentina

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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