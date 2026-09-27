Boca vs. Racing, EN VIVO por los cuartos de final de la Copa Argentina: minuto a minuto

En Rosario, el Xeneize y la Academia se encuentran frente a frente con el objetivo en común de meterse en las semifinales del certamen.

Este domingo, en el marco de los cuartos de final de la presente edición de la Copa Argentina, Boca Juniors y Racing Club se encuentran frente a frente en el Gigante de Arroyito de Rosario Central y con el arbitraje de Andrés Gariano. Lo hacen con el objetivo en común de hacerse dueños del anhelado boleto rumbo a las semifinales del propio certamen doméstico.

Cabe destacar que este trascendental compromiso se da después de la enorme polémica generada en torno al cruce entre el Xeneize y Vélez Sarsfield, donde los del Vasco Arruabarrena incluyeron en la firma de la planilla a un extranjero más de los permitidos. Sin embargo, la AFA determinó que el reclamo del Fortín no era válido.

En medio de ese panorama, Boca llegó a esta instancia de la Copa Argentina luego de dejar en el camino a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín y el propio Vélez Sarsfield. Por su parte, los de Juan Pablo Vojvoda lo hicieron tras eliminar a San Martín de Formosa, Defensa y Justicia y Belgrano de Córdoba para acudir a esta fase.

Formación confirmada de Boca

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Alen Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Formación confirmada de Racing

Facundo Cambeses; Matías Zaracho, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Tomás Conechny y Adrián Martínez.

Accidente en cadena yendo al estadio

🚨 DEMORAS EN LA ENTRADA A ROSARIO POR RUTA 9



Accidente en cadena. pic.twitter.com/YMCsFscozx — Sofía Antonacci ⭐⭐⭐ (@sof_1903) September 27, 2026

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El cuadro de la Copa Argentina