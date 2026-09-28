El Pincha cayó ante el Canalla en Santiago del Estero por 3 a 1 en la definición de la Supercopa Internacional.

Estudiantes y Rosario Central tiene una pica particular. Todo comenzó cuando le impusieron al Pincha hacerle el pasillo de campeones al Canalla tras la polémica consagración del elenco rosarino. Los platenses decidieron hacerlo de espaldas y eso trajo con sí un malestar.

La pelea de fondo es entre Estudiantes y la AFA, que tiene en Rosario Central una dirigencia afín, mientras que en el Pincha están en la vereda contraria. El pasado sábado, estos equipos se enfrentaron por la Supercopa Internacional en Santiago del Estero y la victoria fue para los rosarinos por 3 a 1 en un duelo repleto de polémicas, dentro y fuera de la cancha.

A Rosario Central le cobraron un penal más que polémico, por otro lado no revisaron una posible mano del Canalla dentro del área. La finalización del partido fue un escándalo con golpes de puño entre las delegaciones, Verón acusando a Herrera de ladrón y una entrega de medallas repleta de ironía.

¡JUAN SEBASTIÁN VERÓN MUY ENOJADO TRAS EL FINAL FUE A BUSCAR A DARÍO HERRERA!



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Las redes sociales también jugaron su partido en esta polémica. El propio Juan Sebastián Verón publicó desde su cuenta en pleno partido una queja por el arbitraje. También se sumó a esa modalidad la esposa de Leandro González Pirez, quien el pasado domingo realizó un descargo durísimo contra la AFA.

El descargo de Meli Dibos

La esposa de Leandro González Pirez utilizó su cuenta de Instagram para mostrar su descontento con la situación actual de la conducción y el arbitraje del fútbol argentino. Meli Dibos publicó una foto desde el Estadio Único Madre de Ciudades con un texto mu duro: “Un papelón este partido”.

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“Un penal inventado, 40 micros a 100 km sin explicación. Central con pirotecnia todo el partido. Un penal no cobrado. Que vergüenza. En Argentina hasta las últimas consecuencias. Va a llegar el día que maten un árbitro y se va a terminar toda esta mafia. Como Cromañon, Nahir Galarza, los rugbiers, hasta que alguno paga la condena, el circo continúa”, completó Dibos.

DATOS CLAVE

Rosario Central venció 3-1 a Estudiantes en la polémica Supercopa Internacional en Santiago del Estero.

venció 3-1 a Estudiantes en la polémica Supercopa Internacional en Santiago del Estero. Juan Sebastián Verón protestó en redes sociales y acusó de ladrón al árbitro Darío Herrera.

protestó en redes sociales y acusó de ladrón al árbitro Darío Herrera. Meli Dibos, esposa de González Pirez, criticó duramente el arbitraje y a la AFA en Instagram.