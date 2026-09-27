Leandro Paredes le regaló el MVP del partido a Enner Valencia tras su triplete: “Los que entraron lo hicieron muy bien”

El capitán xeneize dejó un mensaje firme para el héroe de la noche en el clásico entre Boca y Racing.

Luego de un apasionante compromiso en el Gigante de Arroyito, Boca eliminó a Racing con un agónico 3 a 2 a favor y logró la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina. Ahora, el equipo comandado por Rodolfo Arruabarrena enfrentará a Banfield en busca del pasaje a la gran final.

Una vez que se consumó el duelo de los cuartos de final, desde la parcialidad xeneize tomó la palabra, capitán, Leandro Paredes. Allí, el futbolista de Boca dejó sus sensaciones tras el compromiso y destacó el labor del héroe de la jornada: Enner Valencia.

El ecuatoriano tuvo su noche soñada como futbolista de Boca, anotando un triplete para dar vuelta él solo el partido. Sin embargo, desde la organización de la Copa Argentina eligieron a Paredes como la figura del compromiso. En un gesto más de liderazgo, el volante confesó que se lo iba a ceder al centrodelantero.

“Se lo voy a regalar a él. Hicimos un esfuerzo muy grande y hubiese sido injusto si perdíamos este partido. La gente que entró lo hizo muy bien y demostraron que estamos armando un grupo de hombres que saben lo que quieren”, sentenció Paredes en el campo de juego con TyC Sports. Acto seguido, dejó el premio al MVP de la jornada y pidió que se lo den a Enner.

🔵🟡🗣️ "ENCONTRAMOS LA MADUREZ QUE NOS FALTABA EN ESTE TIPO DE PARTIDOS"



Leandro Paredes, tras la histórica victoria de Boca ante Racing en la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/gAPCYG1eVQ — TyC Sports (@TyCSports) September 27, 2026

Además, el capitán de Boca dejó un mensaje tras la épica remontada: “Creo que encontramos lo que nos faltaba, que era esa madurez para responder en este tipo de partidos. El entrenador nos da ese empujón que necesitábamos. Somos Boca y queremos salir campeones de todo”.

Publicidad

Así formaron Boca y Racing

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Alen Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Facundo Cambeses; Matías Zaracho, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Tomás Conechny y Adrián Martínez.

El cuadro de la Copa Argentina