Boca avanza por Kevin Serna: la oferta que envió, los millones que pretende Fluminense y el posteo del representante

Luego de la negativa de Marino Hinestroza, quien dejó plantado a Boca para recalar en Vasco da Gama, Juan Román Riquelme pisó el acelerador por refuerzos para Claudio Úbeda, y esta semana podría cerrar sus primeras dos caras nuevas. Una de ellas es Ángel Romero, con quien Boca ya acordó términos y solo resta la oficialización, y el otro refuerzo que podría cerrarse en breve es el de Kevin Serna.

El extremo colombiano, de actualidad en Fluminense, es el apuntado ante el no de Hinestroza para reforzar la franja derecha de la delantera, y ya hay negociaciones en curso entre Boca y el conjunto carioca para que el pase se concrete.

Según pudo saber BOLAVIP, en base a informaciones provenientes desde Brasil, la oferta realizada por Boca es de 5 millones de dólares para comprar la totalidad de su pase. Y si bien fue rechazada por Fluminense, la diferencia entre las partes parece no ser lejana, ya que los de Río de Janeiro piden 7 millones para liberar la ficha de su extremo de 28 años.

Si Boca mejora su oferta y llegan a un acuerdo entre los clubes, el pase puede cerrarse en los próximos días. Incluso, así lo dejó asentado su propio representante, Narciso Algamis. En sus redes sociales, el agente del futbolista realizó dos posteos en los que dio señales evidentes para que su salida rumbo a Boca se concrete.

En primera instancia, se mostró viajando a Río de Janeiro, junto con una frase escrita en la foto que expresaba: “Este puede ser el viaje esperado“. Más tarde, ya en Brasil, Algamis hizo una captura de las declaraciones de Chicho Serna sobre este posible pase y sumó “puede darse“, alegando que la chance de que Kevin Serna llegue a Boca es factible.

Por lo pronto, mientras Boca ultima detalles para cerrar a Ángel Romero, las negociaciones por Kevin Serna ya se encuentran en curso, y las próximas horas serían determinantes. ¿Tendrán Riquelme y Úbeda su tan ansiado extremo como refuerzo?

Los posteos del representante de Serna

Los números de Kevin Serna

A lo largo de su carrera, el extremo de 28 años pasó por Sportivo Luqueño, Alianza Lima, Deportivo Tarma, Los Chankas y Fluminense, donde milita actualmente. Entre todos los clubes, Serna disputó 225 partidos en los que anotó 45 goles y dio 40 asistencias.

En Fluminense es donde jugó más partidos a lo largo de su trayectoria, ya que disputó un total de 88 encuentros, con 16 goles y 10 asistencias. Su cotización, según Transfermarkt, es de 5 millones de euros, y tiene contrato vigente hasta diciembre del 2027.

Boca, con lo justo con el cupo de extranjeros

En el fútbol argentino se admiten 6 futbolistas del exterior en el plantel y solo con 5 firmando planilla. Tras la rescisión de contrato de Bruno Valdés, ahora Boca tiene entre sus filas a Edinson Cavani, Ander Herrera, Carlos Palacios, Williams Alarcón y Marcelo Saracchi, a préstamo en Celtic de Escocia.

El caso es que el Xeneize hoy solo tiene un cupo disponible para Kevin Serna o Ángel Romero, el que más cerca está de ser refuerzo. Sin embargo, Alarcón está a días de conseguir la nacionalización, por lo que liberaría cupo. La otra opción es que Saracchi sea comprado por Celtic al final de su cesión.

