Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Atento Boca: el nuevo refuerzo de Fluminense que podría destrabar la llegada de Kevin Serna

Tras la oferta del Xeneize de 5 millones de dólares, el elenco de Río de Janeiro presentó a su nueva incorporación para 2026.

Por Nahuel De Hoz

Seguí a Bolavip en Google!
Jefferson Savarino, futbolista venezolano, flamante refuerzo de Fluminense.
© FluminenseFCJefferson Savarino, futbolista venezolano, flamante refuerzo de Fluminense.

En las últimas horas, Boca pisó el acelerador en el mercado de pases y no se conforma. Después de alcanzar un acuerdo verbal con Ángel Romero y estar a mínimos detalles de cerrar a Rodrigo Auzmendi, ahora todos los cañones apuntan a Kevin Serna. La noticia que podría destrabar su salida es el reciente anuncio de un flamante refuerzo, que podría ser su reemplazante.

Durante el miércoles, el Xeneize envió una oferta formal de 5 millones de dólares para quedarse con el colombiano. Sin embargo, Fluminense tiene tasado al talentoso atacante en un monto que ronda los 7 millones de dólares, por lo que se espera que haya nuevos episodios en esta novela. Pero una nueva incorporación sería la clave para que se llegue a buen puerto…

Lo cierto es que Jefferson Savarino acaba de convertirse en nuevo refuerzo de Fluminense. En un claro objetivo de relanzar su carrera, el venezolano arriba al elenco de Río de Janeiro por 6,4 millones de euros con destino hacia las arcas financieras de Botafogo. De esta manera, el volante creativo podría ocupar el mismo rol que, al menos hasta el momento, pertenece a Serna.

El mediocampista ofensivo de 29 años ya fue presentado oficialmente en el Tricolor y además firmó su contrato por cuatro años, es decir con vigencia hasta diciembre de 2029. Así las cosas, el oriundo de Maracaibo y con pasado en Atlético Mineiro jugará en el conjunto carioca, justo inmediatamente después de que Boca haya enviado la oferta para comprar al futbolista colombiano.

Tweet placeholder

En primer lugar, hay que aclarar que el Xeneize acordó verbalmente el arribo de Ángel Romero como primera incorporación en este 2026. Una vez pactado, aceleró por Rodrigo Auzmendi y está a mínimos detalles de convertirse en el segundo refuerzo. No conforme con eso y luego de la caída del traspaso de Marino Hinestroza, ahora va con todo por Kevin Serna.

Publicidad

Este miércoles Boca ofertó 5 millones de dólares pero la pretensión de Fluminense ronda los 7 millones. Por ese motivo, se estima que la operación pueda concretarse en un monto que esté en el medio de las cifras recién mencionadas. Sin embargo, lo que sí se puede adelantar es que habrá novedades en las próximas horas y todo indica que Boca pisará el acelerador.

Kevin Serna, delantero colombiano de Fluminense que pretende Boca. (Getty Images)

Kevin Serna, delantero colombiano de Fluminense que pretende Boca. (Getty Images)

Con Auzmendi y Ángel Romero al caer, el delantero de Boca que podría ser vendido este mercado de pases

ver también

Con Auzmendi y Ángel Romero al caer, el delantero de Boca que podría ser vendido este mercado de pases

DATOS CLAVE

  • Jefferson Savarino se convirtió en nuevo refuerzo de Fluminense, lo que podría destrabar la llegada de Kevin Serna a Boca.
  • El venezolano arribó tras un desembolso de 6,4 millones de euros con destino hacia las arcas financieras de Botafogo.
  • Así, Savarino podría ocupar el mismo rol que Serna, colaborando para que se concrete su arribo al Xeneize.
  • Boca ofertó 5 millones de dólares por Serna, pero Fluminense pretende recibir alrededor de 7 millones.
Publicidad
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Boca recibió una oferta para vender a Maxi Zalazar
Boca Juniors

Boca recibió una oferta para vender a Maxi Zalazar

River anunció el regreso de Trezeguet: el puesto que ocupará
River Plate

River anunció el regreso de Trezeguet: el puesto que ocupará

Auzmendi se acerca a Boca: no juega en Banfield vs. Huracán
Fútbol Argentino

Auzmendi se acerca a Boca: no juega en Banfield vs. Huracán

Santi Giménez confía en la Selección de México: "Campeón del mundo en 2026"
Mundial 2026

Santi Giménez confía en la Selección de México: "Campeón del mundo en 2026"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo