Atento Boca: el nuevo refuerzo de Fluminense que podría destrabar la llegada de Kevin Serna

En las últimas horas, Boca pisó el acelerador en el mercado de pases y no se conforma. Después de alcanzar un acuerdo verbal con Ángel Romero y estar a mínimos detalles de cerrar a Rodrigo Auzmendi, ahora todos los cañones apuntan a Kevin Serna. La noticia que podría destrabar su salida es el reciente anuncio de un flamante refuerzo, que podría ser su reemplazante.

Durante el miércoles, el Xeneize envió una oferta formal de 5 millones de dólares para quedarse con el colombiano. Sin embargo, Fluminense tiene tasado al talentoso atacante en un monto que ronda los 7 millones de dólares, por lo que se espera que haya nuevos episodios en esta novela. Pero una nueva incorporación sería la clave para que se llegue a buen puerto…

Lo cierto es que Jefferson Savarino acaba de convertirse en nuevo refuerzo de Fluminense. En un claro objetivo de relanzar su carrera, el venezolano arriba al elenco de Río de Janeiro por 6,4 millones de euros con destino hacia las arcas financieras de Botafogo. De esta manera, el volante creativo podría ocupar el mismo rol que, al menos hasta el momento, pertenece a Serna.

El mediocampista ofensivo de 29 años ya fue presentado oficialmente en el Tricolor y además firmó su contrato por cuatro años, es decir con vigencia hasta diciembre de 2029. Así las cosas, el oriundo de Maracaibo y con pasado en Atlético Mineiro jugará en el conjunto carioca, justo inmediatamente después de que Boca haya enviado la oferta para comprar al futbolista colombiano.

En primer lugar, hay que aclarar que el Xeneize acordó verbalmente el arribo de Ángel Romero como primera incorporación en este 2026. Una vez pactado, aceleró por Rodrigo Auzmendi y está a mínimos detalles de convertirse en el segundo refuerzo. No conforme con eso y luego de la caída del traspaso de Marino Hinestroza, ahora va con todo por Kevin Serna.

Este miércoles Boca ofertó 5 millones de dólares pero la pretensión de Fluminense ronda los 7 millones. Por ese motivo, se estima que la operación pueda concretarse en un monto que esté en el medio de las cifras recién mencionadas. Sin embargo, lo que sí se puede adelantar es que habrá novedades en las próximas horas y todo indica que Boca pisará el acelerador.

Kevin Serna, delantero colombiano de Fluminense que pretende Boca. (Getty Images)

