A solo 4 días del inicio del Torneo Apertura 2026 para Boca Juniors, Juan Román Riquelme intenta asegurar al menos un refuerzo sobre la hora para el plantel de Claudio Úbeda. Caído lo de Marino Hinestroza, que jugará finalmente en Vasco da Gama, el Xeneize tiene Plan B.

Es que el extremo colombiano tenía todo arreglado con Boca, pero a pocas horas de viajar el panorama cambió completamente. Atlético Nacional aceptó una mejor oferta por parte del combinado carioca y el futbolista se inclinó también por jugar en el Brasileirao.

De esta manera, a los de azul y oro se les cayó la chance más concreta de cerrar al primer fichaje de este mercado de pases. Mientras el malestar de los hinchas se incrementaba, por no contar con refuerzos en el año de regreso a la Copa Libertadores, Riquelme parece haber reaccionado.

Según pudo saber BOLAVIP, el presidente del club de la Ribera avanza por Kevin Serna, extremo de Fluminense, también de nacionalidad colombiana. El futbolista fue ofrecido en las últimas horas a Boca y es del gusto de la dirigencia.

