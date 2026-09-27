Boca hará una nueva obra en La Bombonera antes de fin de año con vistas hacia la ampliación

El Xeneize acelera con los trabajos internos en las tribunas del Estadio Alberto J. Armando.

Bien se sabe que La Bombonera está transitando uno de los mayores cambios en las últimas décadas desde la asunción de Juan Román Riquelme y cada trabajo es con un mismo objetivo final: la ampliación. En ese sentido, en las últimas horas se acaba de confirmar que Boca hará nuevas obras que allanan el camino rumbo al máximo anhelo de la institución.

Cabe recordar que la última gran novedad fue el nuevo patio de comidas de la platea baja. Desde que se inauguró hasta hoy pasaron exactamente dos meses y ya hubo varios partidos en los que el Estadio Alberto J. Armando tuvo una gran mejoría en el sector L, donde acceden buena parte de los abonados y prácticamente todos los vitalicios.

🚧 Nuevo Patio de Comidas – Platea L



Más de 1.800 m² de nueva construcción, nuevos locales gastronómicos, baños, Boca Shop + Adidas, Atención Médica e infraestructura renovada.



El camino hacia nuestro sueño 💙💛💙 pic.twitter.com/jDSQK2hh1P — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 22, 2026

Lo cierto es que, según informó Gonzalo Suli, se harán obras en las populares bajas. Con el claro objetivo de ir hacia la ansiada ampliación, se construirán nuevos patios de comida para mejorar drásticamente los pasillos internos de las tribunas, los puestos gastronómicos y más cantidad de baños, entre otras tantas novedades que se añadirán.

Imagen 3D de cómo quedará el nuevo patio de comidas de La Bombonera.

Un dato importante a tener en cuenta es que este año se realizará en la Socios Norte (debajo del sector que ocupa ‘La 12’), por lo que los trabajos están próximos a comenzar en los días venideros. Además, puertas adentro la idea es que en la Socios Sur se haga durante el receso de verano, con la meta de que esté finalizada antes del inicio de las competiciones.

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Imagen 3D de cómo quedará el nuevo patio de comidas de La Bombonera.

De esta manera, continúan las obras complementarias en diferentes ubicaciones para que una vez que presente el proyecto final y reciba el OK del Gobierno de la Ciudad, finalmente pueda llevar a cabo la ampliación de La Bombonera. Vale resaltar que todo indica que en los próximos meses haya novedades respecto a “El camino hacia nuestro sueño” de la dirigencia de Boca.

Imagen 3D de cómo quedará el nuevo patio de comidas de La Bombonera.

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Cómo será la ampliación de La Bombonera

El primer paso será la instalación de 18 ascensores mediante 4 torres exteriores a La Bombonera. Las mismas se harán sobre el terreno lindante a las vías, que pertenece a la empresa Ferrosur, que ya levantó el pulgar, y solo falta que la Ciudad de Buenos Aires haga lo propio. Luego sí, Boca comenzará con esta obra que será el puntapié inicial rumbo a la ampliación.

Las torres próximas a construirse en La Bombonera. (@BocaJrsOficial)

Los ascensores estarán vinculados directamente con la tercera bandeja actual y con la futura cuarta bandeja, que se construirá por encima de las actuales y tendrá un tamaño reducido en comparación, aunque recorrerá la totalidad del estadio hasta la zona de palcos, que también será modificada.

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Por otro lado, el campo de juego se correrá cuatro metros hacia las vías para facilitar las modificaciones en los palcos y se mudarán los bancos de suplentes para la zona contraria a la actual, quedando al lado del túnel único hacia los vestuario. En el futuro, se techará la zona de tribunas. Así, la nueva capacidad será de 80.000 espectadores.