Los puntajes de Boca vs. Racing por la Copa Argentina: jugador por jugador

Las calificaciones del Xeneize en el duelo por los cuartos de final del certamen federal.

Leandro Brey (5): responsabilidad parcial en el gol olímpico de Racing, pero después se redimió con varias atajadas importantes en el segundo tiempo.

Leandro Lozano (6): correcto partido del lateral derecho. Sobrio para atacar y para defender. Anuló los ataques académicos por su sector y fue opción constante para sus compañeros.

Lautaro Di Lollo (6): tuvo una primera parte compleja, siendo superado por Maravilla Martínez y Conechny, pero en el complemento mejoró notablemente, junto con todo su equipo.

Facundo Herrera (6): un escalón por debajo de lo habitual a su juego, pero así y todo volvió a completar un partido correcto en lo defensivo. Nada que hacer en los dos goles de Racing y enorme participación para los pases desde el fondo. Salió sobre el final por una molestia física.

Lautaro Blanco (7): el mejor de Boca. Más allá de la asistencia desde el córner a Enner Valencia, el lateral izquierdo es el arma ofensivas más letal del Xeneize. Sorprendiendo con centros firmes o ingresando al área de manera sorpresiva, cada subida

Santiago Ascacibar (4): flojo compromiso del volante. Escasa participación con la pelota y sin ella. No pudo mostrarse en ataque como es habitual en su juego y tampoco tuvo injerencia defensiva. Fue reemplazado por Sebastián Villa.

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Leandro Paredes (7): incluso en jornadas en las que no destaca, Paredes siempre es de las figuras de Boca. Más de 80 pases en todo el partido, con más de un 90% de precisión, el capitán xeneize sacó adelante un buen partido. Importante participación en el 2 a 2 al iniciar el segundo ataque que derivó en el gol de Valencia.

Milton Delgado (6): enorme segundo tiempo, luego de una primera parte en la que no tuvo protagonismo. Por el cambio táctico del Vasco, tuvo que bancarse el mediocampo solo con Paredes y lo hizo a la perfección.

Leonel Flores (5): no fue su mejor partido. Tuvo solo dos entrenamientos con el equipo por estar con la Selección Argentina. Tuvo algunos intentos individuales positivos, pero pudo haber resuelto de otra manera si se asociaba con pases. Ejecutó 4 remates, ninguno pudo terminar en gol.

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Miguel Merentiel (4): el más flojo del Xeneize en Rosario. Inconexo para atacar, poco participativo para el retroceso. Apenas 17 toques en todo el partido. Así como muchas veces fue el salvador de Boca, esta vez tuvo un encuentro meramente intrascendente.

Alan Velasco (5): intentó generar peligro con gambetas efectivas por la banda izquierda, pero le faltó ese plus para ejecutar remates al arco o pases gol. Partido correcto, aunque no pudo ser determinante para que Boca revierta el resultado. Fue reemplazado por Enner Valencia.

INGRESARON

Enner Valencia (10): ingresó y cambió el partido. Con actitud para ir al frente, el ecuatoriano tuvo su noche soñada en Rosario, anotando un triplete de cabeza para empatar el partido.

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Sebastián Villa (6): buen ingreso, alternó buenas y malas pero remató su participación con una gran asistencia para el 2 a 2 parcial.

Carlos Palacios (7): sublime ingreso. Cambió la cara al partido al mostrarse más punzante por la banda y por el medio. Asistió a Valencia en el 3 a 2 agónico.

Marco Pellegrino (-): insuficientes minutos para ser calificado.