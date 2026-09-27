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Enner Valencia, ambicioso tras marcar los tres goles de Boca ante Racing por Copa Argentina: “Acá siempre hay que ganar”

El ecuatoriano ingresó en el segundo tiempo y convirtió un hat-trick para dar vuelta el partido en la última jugada y clasificar a semifinales.

Enner Valencia, autor de tres goles de Boca ante Racing por la Copa Argentina.
© Copa ArgentinaEnner Valencia, autor de tres goles de Boca ante Racing por la Copa Argentina.

Este domingo por la tarde, Boca venció 3-2 a Racing y clasificó a la semifinal de la Copa Argentina 2026. En un partido con el golazo olímpico de Gastón Lodico y el de Adrián Martínez, luego Enner Valencia marcó un hat-trick para darlo vuelta y ganarlo en la última jugada. En ese sentido, el héroe de la jornada rompió el silencio al término del encuentro.

En lo que fue su noveno cotejo con la camiseta azul y oro, el ecuatoriano convirtió tres goles y le dio el triunfo agónico al Xeneize. Si bien es una realidad que no había tenido grandes rendimientos durante su primer puñado de participaciones, en los últimos compromisos se lo vio mejor desde lo físico y eso repercute en su toma de decisiones.

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Enner Valencia, autor de tres goles de Boca ante Racing por la Copa Argentina. (Getty Images)

Enner Valencia, autor de tres goles de Boca ante Racing por la Copa Argentina. (Getty Images)

Lo cierto es que habló con TyC Sports tras la clasificación. “Le agradezco a Dios por todo esto. He pasado momentos difíciles pero sabía que viniendo a Boca iba a ser así“, manifestó Enner en primera instancia. Luego, agregó: “Sé lo que es jugar en equipos grandes y la exigencia que conlleva. Acá siempre hay que ganar y nos preparamos para que sea así“.

Pocos segundos más tarde, el delantero hizo una confesión. “Por cómo estaba el plantel, formado, y yo estaba parado post Mundial, sabía que me iba a costar los primeros partidos“, reconoció el experimentado. Inmediatamente, también añadió: “Después me fui poniendo bien físicamente y he venido jugando pocos partidos. Ahora pude ayudar al equipo a ganar“.

Enner Valencia y Leandro Paredes, en Boca – Racing por la Copa Argentina. (Getty Images)

Enner Valencia y Leandro Paredes, en Boca – Racing por la Copa Argentina. (Getty Images)

Por otro lado, colocó esta jornada como una de las mejores de su carrera profesional y soltó: “Entre los primeros lugares sin dudas”. No conforme con esa declaración, elogió a los hinchas que aún permanecían en el Gigante de Arroyito. “Ya terminó el partido hace 30 minutos y todavía la gente sigue cantando. Es impresionante. Es lo que hace vivir el Mundo Boca“, deslizó.

A su vez, enalteció a Leandro Paredes y el noble gesto de cederle el premio a la figura del partido. “Sabemos la grandeza que tiene Lea. Es un capitán para nosotros, siempre está atrás nuestro para que estemos bien“, expresó sobre el referente del plantel. Por último, Enner Valencia sostuvo: “Hoy con el gesto que hace, se ve la personalidad que tiene“.

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Nahuel de Hoz
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