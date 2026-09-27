Tras ser figura en Boca, Enner Valencia habló sobre sumarse a la Selección de Ecuador de Gallardo: “Ya tomé la decisión”

El ecuatoriano anotó un triplete para el Xeneize en Copa Argentina y respondió sobre la chance de volver a representar a Ecuador.

En el Estadio Gigante de Arroyito, Boca Juniors avanzó a las semifinales de la Copa Argentina al derrotar por 3-2 a Racing con un triplete de Enner Valencia. Desde el banco de suplentes, el ecuatoriano salvó al Xeneize y tuvo su primera gran noche con la camiseta azul y oro.

“Una noche inolvidable, tanto para mí como para mis compañeros. Estamos muy felices por este triunfo de hoy”, resumió el delantero sobre sus sensaciones tras el duelo ante la Academia.

Posteriormente, respondió sobre la posibilidad de volver a representar a la Selección de Ecuador, ahora dirigida por Marcelo Gallardo. Valencia descartó esta chance, confirmando su retiro a nivel internacional.

“Ya tomé la decisión de parar acá. Se dio así. Agradezco a Dios por todos los momentos maravillosos que pasé en la selección. Les dije ‘gracias’ y espero que les vaya muy bien”, fue tajante el atacante de Boca.

El Muñeco ya tuvo su debut al frente de la Tri en lo que fue goleada en contra por 3-0 en el amistoso ante Corea del Sur. Ahora, Ecuador enfrentará a Japón y, para cerrar la Fecha FIFA, a Nueva Zelanda o Panamá.

¡GOLAZO AGÓNICO Y FINAL!



Enner Valencia convirtió un hat-trick y dio vuelta el partido para ponerse 3-2 sobre Racing para avanzar a las semifinales de la Copa Argentina. pic.twitter.com/4cRwd2K40z — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) September 27, 2026

Publicidad

Los números de Enner Valencia en Boca

Desde su llegada a Boca en el último mercado de pases, Enner Valencia ya disputó un total de 9 compromisos en los que aportó 4 goles y 1 asistencia en solamente dos titularidades.

Datos clave