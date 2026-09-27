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Tras ser figura en Boca, Enner Valencia habló sobre sumarse a la Selección de Ecuador de Gallardo: “Ya tomé la decisión”

El ecuatoriano anotó un triplete para el Xeneize en Copa Argentina y respondió sobre la chance de volver a representar a Ecuador.

Enner Valencia, héroe de Boca ante Racing.
© GettyEnner Valencia, héroe de Boca ante Racing.

En el Estadio Gigante de Arroyito, Boca Juniors avanzó a las semifinales de la Copa Argentina al derrotar por 3-2 a Racing con un triplete de Enner Valencia. Desde el banco de suplentes, el ecuatoriano salvó al Xeneize y tuvo su primera gran noche con la camiseta azul y oro.

“Una noche inolvidable, tanto para mí como para mis compañeros. Estamos muy felices por este triunfo de hoy”, resumió el delantero sobre sus sensaciones tras el duelo ante la Academia.

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Posteriormente, respondió sobre la posibilidad de volver a representar a la Selección de Ecuador, ahora dirigida por Marcelo Gallardo. Valencia descartó esta chance, confirmando su retiro a nivel internacional.

“Ya tomé la decisión de parar acá. Se dio así. Agradezco a Dios por todos los momentos maravillosos que pasé en la selección. Les dije ‘gracias’ y espero que les vaya muy bien”, fue tajante el atacante de Boca.

El Muñeco ya tuvo su debut al frente de la Tri en lo que fue goleada en contra por 3-0 en el amistoso ante Corea del Sur. Ahora, Ecuador enfrentará a Japón y, para cerrar la Fecha FIFA, a Nueva Zelanda o Panamá.

Los números de Enner Valencia en Boca

Desde su llegada a Boca en el último mercado de pases, Enner Valencia ya disputó un total de 9 compromisos en los que aportó 4 goles y 1 asistencia en solamente dos titularidades.

Ver también

Enner Valencia, ambicioso tras marcar los tres goles de Boca ante Racing por Copa Argentina: “Acá siempre hay que ganar”

Datos clave

  • Enner Valencia anotó tres goles en la victoria de Boca por 3-2 ante Racing.
  • Selección de Ecuador: Valencia confirmó su retiro internacional del equipo de Marcelo Gallardo.
  • 4 goles y 1 asistencia registra Valencia en 9 partidos jugados con Boca.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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