El golazo de tiro libre de Lionel Messi en Inter Miami vs. Columbus Crew por la MLS

El astro argentino convirtió un gol en Estados Unidos, justo antes de sumarse a la Selección Argentina para su despedida.

Este domingo por la noche, Inter Miami se enfrentó a Columbus Crew por una nueva jornada de la Major League Soccer 2026. Como no podía ser de otra manera y tal como nos tiene acostumbrados, Lionel Messi marcó un golazo que cambió el curso del partido. Fiel a su inmensa calidad, convirtió de tiro libre y desató un delirio en la cancha.

Lionel Messi marcó un golazo de tiro libre en Inter Miami. (Getty Images)

Cabe recordar que es el último partido previo a su despedida con la Selección Argentina. Esto se debe a que, a raíz de este compromiso por el ámbito doméstico norteamericano, el astro será de los últimos futbolistas en sumarse a los entrenamientos bajo las órdenes de Lionel Scaloni en el predio de Ezeiza que posee la Asociación del Fútbol Argentino.

Lo cierto es que Messi marcó un golazo de tiro libre para poner el partido 1-1 entre Inter Miami y Columbus Crew por una nueva fecha de la MLS. Ya no es sorpresa para nadie, el rosarino frotó la lámpara y la colgó del ángulo más lejano para sellar un verdadero gol propio de su calidad. Poco pudo hacer la barrera y el arquero contrincante.

¡GOLAAAAZO de Leoooo! 🤯🐐



Tiro libre perfecto de Leo Messi para empatar el partido. pic.twitter.com/gq5vpIBWjB — MLS Español (@MLSes) September 27, 2026

Así las cosas, alcanzó los 76 goles de tiro libre durante su fantástica carrera profesional. Esto significa que está a solamente dos de conseguir el récord histórico, a raíz de que Marcelinho Carioca tiene 78 en su poder y se mantiene como el futbolista con más anotaciones a balón detenido directo entre todos los tiempos del deporte.

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El GOLAZO del 10 desde el mejor ángulo 🤯🤳 pic.twitter.com/KY5HgUxKSv — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 27, 2026

Messi vs. Cristiano Ronaldo, rumbo a los 1.000 goles

Lo cierto es que el astro albiceleste deslumbró a todos en Barcelona, pero también en París Saint-Germain, Inter Miami y en la Selección Argentina. Con esas cuatro camisetas, Lionel Messi convirtió 931 goles y se encuentra a 48 anotaciones de la cantidad de su eterno rival futbolístico. Del hito todavía no conseguido por ningún jugador, el campeón del mundo está a 69 conversiones.

En contraparte, el crack portugués tuvo una brillante carrera, donde dejó una gran huella en cada uno de los equipos que representó, a base de títulos pero principalmente con numerosas anotaciones que le permiten resaltar hasta hoy en día. Ahora, Cristiano Ronaldo lleva 979 goles convertidos y está a solamente 21 de llegar a la cifra nunca antes alcanzada: 1.000 gritos.